В Совфеде рассказали, кому в Европе выгоден «Северный поток-2»

Хорватия и другие страны будут заинтересованы в поставке российского газа через «Северный поток-2», заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на пресс-конференции в НСН.

«Заинтересована в стабильных поставках российского газа также Хорватия, по мере ввода в эксплуатацию будут и другие страны присоединяться. Сейчас Балтийские страны, эксперты высказывают сожаление, что они в свое время отказались от участия в проекте», - отметил он.