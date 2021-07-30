В Совфеде рассказали, кому в Европе выгоден «Северный поток-2»

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что заинтересована в проекте не только Германия. 

Хорватия и другие страны будут заинтересованы в поставке российского газа через «Северный поток-2», заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на пресс-конференции в НСН.

«Заинтересована в стабильных поставках российского газа также Хорватия, по мере ввода в эксплуатацию будут и другие страны присоединяться. Сейчас Балтийские страны, эксперты высказывают сожаление, что они в свое время отказались от участия в проекте», - отметил он.

Новым «Северным потоком-2» может стать газопровод в Китай

Соглашение Германии и США позволяет перекрыть «Северный поток 2», если будет доказана агрессия России в сторону Украины и если Россия начнет использовать газ в качестве энергетического оружия, заявил ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового Университета Игорь Юшков на пресс-конференции в НСН.

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ТЕГИ:Северный Поток-2
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