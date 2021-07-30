Историк: Путин и Меркель неоднократно ругались из-за Украины

Автор биографии Ангелы Меркель, историк Ральф Боллман рассказал, что канцлер ФРГ и президент России Владимир Путин неоднократно ругались из-за украинского кризиса 2014 года, сообщает РИА Новости.

По его словам, после присоединения Крыма к РФ отношения между политиками резко ухудшились. Боллман утверждает, что Меркель не желала лично ехать в Москву, поэтому неоднократно звонила Путину и эти телефонные переговоры были своего рода дуэлями.

«Они говорили друг другу всё... Иногда они даже кричали друг на друга», - утверждает историк в своей книге.

Боллман добавил, что со временем канцлер ФРГ и российский президент научились уважать друг друга.

Ранее Меркель и Путиным по телефону обсудили проект «Северный поток - 2», транзит газа через Украину, а также вопрос Минских соглашений, сообщает Ura.ru.

