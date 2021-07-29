Украина обжалует сертификацию «Северного потока -2»

Украина намерена обжаловать решение о сертификации газопровода «Северный поток-2», если оно будет принято в текущем году. Об этом заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью радио «Новое время».

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«Самый негативный для нас сценарий, если "Северный поток-2" будет сертифицирован в этом году. В этом случае решение будет мгновенно обжаловано Европейской комиссией, польским правительством, нашим правительством. И могут быть некоторые ограничения на использование — 50% и так далее», — приводит слова Макогона ТАСС.

Глава украинской компании добавил, что против газопровода выступают также Польша и Европейская комиссия, котрые поддерживают Киев. Кроме того, сам процесс сертификации требует выполнения жестких норм европейского энергетического законодательства, предусматривающего в том числе свободный доступ других сторон к трубопроводу.

Также Макогон заявил, что Украина имеет «большие шансы» в борьбе против «Северного потока-2», поскольку США и Германия в своем соглашении по трубопроводу обозначили «направления будущего сотрудничества, будущих переговоров о продлении транзита» и запуску магистрали.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ГазопроводУкраинаСеверный Поток-2
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