Больше оружия, больше людей: Украина собралась «отвоевывать» южные регионы

В связи с этим вице-премьер Украины Ирина Верещук даже посоветовала жителям покинуть юг Херсонской области, сообщает «Газета.ру».

«Я точно знаю, что там не должно быть женщин и детей, и что они не должны становиться щитами», - заявила она, не назвав при этом точной даты украинского контрнаступления.

Несмотря на большие планы Зеленского по «отвоевыванию» юга страны, в Минобороны Украины жалуются на значительные потери и нехватку оружия.

«Нам нужно обновить наши подразделения, заменить их и произвести перестановки. Мы хотим больше бронетехники, больше оружия от наших партнеров», - заявил глава министерства Резников и подчеркнул, что Украине нужны дальнобойные артиллерийские установки, а не ракетные системы малой дальности Javelin и NLAW.