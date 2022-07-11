Больше оружия, больше людей: Украина собралась «отвоевывать» южные регионы
Киев продолжает просить у Запада дальнобойное оружие, стремясь показать его эффективность, но несёт большие потери.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский приказал отбить юг страны - точнее, тех ее частей, контроль над которыми Киев утратил в ходе российской спецоперации. По словам главы ведомства, для этого правительство Украины собирается мобилизовать на военную службу до одного миллиона человек. При этом отмечается, что представители ВСУ хотят «отвоевывать» только стратегически важные территории.
В связи с этим вице-премьер Украины Ирина Верещук даже посоветовала жителям покинуть юг Херсонской области, сообщает «Газета.ру».
«Я точно знаю, что там не должно быть женщин и детей, и что они не должны становиться щитами», - заявила она, не назвав при этом точной даты украинского контрнаступления.
Несмотря на большие планы Зеленского по «отвоевыванию» юга страны, в Минобороны Украины жалуются на значительные потери и нехватку оружия.
«Нам нужно обновить наши подразделения, заменить их и произвести перестановки. Мы хотим больше бронетехники, больше оружия от наших партнеров», - заявил глава министерства Резников и подчеркнул, что Украине нужны дальнобойные артиллерийские установки, а не ракетные системы малой дальности Javelin и NLAW.
В то же время представитель хакерской группы RaHDIt рассказал, что украинские военные действительно терпят серьезные потери в ходе спецоперации. Так, если в июне советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что с февраля 2022 года ВСУ потеряли до 10 тысяч личного состава, то, по данным RaHDIt, у Киева «не менее 50-70 тысяч безвозвратных потерь».
Между тем, поставки западного оружия действительно имеют определенное влияние. По оценке бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, ситуацию несколько изменили дальнобойные реактивные системы залпового огня HIMARS. На своей странице во «ВКонтакте» он написал, что за прошедшие пять-семь дней ВСУ с их помощью обстреляли более десяти крупных складов артиллерийских и других боеприпасов союзных России и республик Донбасса. Под удар ВСУ попали нефтебазы и позиции ПВО, утверждает он.
В Минобороны РФ информацию о целях украинских ударов не комментируют, но по официальным сообщениям становится понятно, что российская сторона стремится уничтожать поставленное Украине западное оружие. Так, на днях в ведомстве сообщили, что ВС РФ удалось уничтожить в Константиновке и Славянске американские гаубицы М777 и снаряды.
Ранее президент России Владимир Путин, комментируя ход спецоперации на Украине, заявил, что Москва готова к мирным переговорам и пока еще не начинала «ничего серьезного» в соседней стране.
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