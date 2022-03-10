«Готовят химатаку»: Украинские военные привезли под Харьков 80 тонн аммиака

Украинские военные завезли в город Золочев Харьковской области около 80 тонн аммиака, сообщили вечером 9 марта в Минобороны России. Со слов жителей, эвакуировавшихся из города, ВСУ проводят среди жителей города инструктаж по поведению при химической атаке.



Однако российскую общественность вечером 9 марта взволновал другой вопрос. Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков признал несколько фактов участия в военных действиях российских солдат-срочников, при этом некоторые из них попали в плен.