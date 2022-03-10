«Готовят химатаку»: Украинские военные привезли под Харьков 80 тонн аммиака
Минобороны РФ рассказало о действиях украинских военных, а также вынуждено было признать факт присутствия солдат-срочников в рядах российской армии.
Украинские военные завезли в город Золочев Харьковской области около 80 тонн аммиака, сообщили вечером 9 марта в Минобороны России. Со слов жителей, эвакуировавшихся из города, ВСУ проводят среди жителей города инструктаж по поведению при химической атаке.
Однако российскую общественность вечером 9 марта взволновал другой вопрос. Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков признал несколько фактов участия в военных действиях российских солдат-срочников, при этом некоторые из них попали в плен.
«К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины», — объяснил Конашенков.
И хотя, по словам Конашенкова, практически все военнослужащие уже выведены на территорию России, вопросы у россиян остались, ведь еще 7 марта президент РФ Владимир Путин уверял, что солдаты-срочники не привлекались и не будут привлекаться к военной операции на Украине. О том, что резервисты и срочники не принимают и не будут принимать участие в конфликте на Украине, Путин заявлял и на встрече со стюардессами 5 марта.
«Ни призывников, ни тех, кто призывается на сборы, мы не используем и не собираемся использовать при проведении этой военной операции. Исхожу из того, что наша армия решит все стоящие перед ней задачи. Ни на секунду в этом не сомневаюсь», - подчеркнул тогда Путин.
Даже патриотично настроенные россияне новость не оценили. Пользователи соцсетей раскритиковали и формулировку заявления Минобороны, и столь позднее выявление вопиющих нарушений. В комментариях Telegram-канала телеканала RT многие пользователи отметили, что не удивлены, хотя и возмущены таким развитием событий.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя скандальную информацию, заверил, что главе государства доложили о ситуации с выполнением его указания категорически исключить привлечение солдат срочной службы для участия в специальной военной операции. Каким образом этот запрет был нарушен и кто в этом виноват - разберется Главная военная прокуратура.
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