Путин заверил, что призывников и срочников не отправляют на Украину

Резервисты и срочники не принимают, и не будут принимать участие в военной спецоперации на Украине, заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний. По словам главы государства в операции сейчас участвуют исключительно профессионалы – контрактники и офицеры.

«Ни призывников, ни тех, кто призывается на сборы, мы не используем и не собираемся использовать при проведении этой военной операции. Исхожу из того, что наша армия решит все, стоящие перед ней задачи. Ни на секунду в этом не сомневаюсь», - подчеркнул Путин.

По словам президента, операция идёт по плану, всё делается согласно планам Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Владимир Путин выразил благодарность добровольцам, которые выражают готовность принять участие в спецоперации, однако их помощь не потребуется, подчеркнул он.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:УкраинаПризывникиПутин
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