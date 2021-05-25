«Не видит берегов». Асаду посоветовали опасаться Эрдогана
Эксперты по Ближнему востоку поделились с «Радиоточкой НСН» своими прогнозами по ситуации в Сирии.
Россия расширяет возможности военного аэродрома Хмеймим в Сирии для контроля ситуации в Восточном Средиземноморье. Об этом в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров, комментируя сообщение Минобороны, что на Хмеймиме завершилась реконструкция взлетно-посадочной полосы. Теперь сирийская авиабаза способна принимать все типы российских военных самолетов, включая машины тяжелого класса.
«Это не для внутреннего потребления, как говорится. Для нанесения ударов по северу, как иногда делается, таким бомбардировщикам там находиться не обязательно. Наверное, это для контроля в более широком плане, всего восточного Средиземноморья. Это нужно спросить у военного командования», - отметил он.
По словам Багдасарова, главный вызов в Сирии сейчас - не гражданская война, а экономические проблемы, которые в будущем чреваты вмешательством северного соседа - Турции и её президента Реджепа Эрдогана.
«Гражданская война находится в вялотекущей фазе, часть территории на севере не контролируется правительством. Изберут Асада, какие проблемы. Ничего грандиозного не будет. Сейчас главная проблема для действующего правительства не это, а экономика. Она находится в очень плохом состоянии. Если ее не наладить, недовольство будет расти и на территории, которая контролируется Дамаском. Вне всякого сомнения, нужна некая политическая реформа, о которой много говорилось, но все заглохло. Если этого не сделать, может случиться взрыв недовольства среди населения. К 2023 году Реджеп Эрдоган (президент Турции – прим. НСН) может спровоцировать его в плане Алеппо, так как к тому времени прекращается соглашение о границах с Турцией, в которой, собственно, должны будут пройти президентские выборы», - уточнил он.
В свою очередь президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что от Эрдогана можно ожидать какой угодно провокации в любой момент.
«Провокации возможны где угодно. Все зависит от того, что ударит в голову Эрдогану, человеку малопредсказуемому, бешеному, эмоциональному, немыслимо амбициозному и берегов не знающему. Поэтому ждать надо каждый день. И чего угодно. Такова жизнь!», - объяснил он.
Евгений Сатановский заявил, что на предстоящих выборах в Сирии, безусловно, победит Асад, которого на Ближнем Востоке считают победителем – человеком, остановившим гражданскую войну.
«Выборы состоятся, 99%, что выиграет Башар Асад, который при поддержке России и отчасти Ирана де-факто переломил тяжелейшую гражданскую войну. С точки зрения любого нормального ближневосточного человека – араба, турка, перса, курда или израильтянина - он в своей стране лидер-победитель. Да здравствует цезарь!» - отметил он.
Вопрос о целях российских бомбардировщиков на Ближнем Востоке Сатановский посоветовал задать Министерству обороны. По его словам, «если будет нужно, у России будут базы везде, и не только в Сирии».
Ранее российские и сирийские военные в ходе совместной операции уничтожили в провинции Хама подземные катакомбы террористов при помощи боеприпасов, оставленных боевиками при отступлении в 2019 году.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 406 / сут.
Умерли
119 тыс.+319 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+6 450 / сут.
- ЦИК назвал регионы, в которых выборы пройдут онлайн
- Адвокат: Против Навального возбудили дело об оскорблении судьи
- Захарова опровергла информацию о четырёх россиянах, сошедших с рейса Ryanair
- Власти Якутии ввели обязательную вакцинацию населения от COVID-19
- Песков не исключил, что Лукашенко обсудит с Путиным инцидент с самолётом RyanAir
- «Новые люди» предложили учить предпринимательству со школьной скамьи
- В Кремле ответили на обвинения в причастности России к инциденту в Минске
- Песков назвал «вопиющим событием» замену флага Белоруссии в Риге
- Два экс-сотрудника МВД получили срок за рассылку писем с ртутью в посольства
- Глава Европарламента призвал освободить основателя Nexta
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru