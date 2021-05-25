«Не видит берегов». Асаду посоветовали опасаться Эрдогана

По словам Багдасарова, главный вызов в Сирии сейчас - не гражданская война, а экономические проблемы, которые в будущем чреваты вмешательством северного соседа - Турции и её президента Реджепа Эрдогана.

«Гражданская война находится в вялотекущей фазе, часть территории на севере не контролируется правительством. Изберут Асада, какие проблемы. Ничего грандиозного не будет. Сейчас главная проблема для действующего правительства не это, а экономика. Она находится в очень плохом состоянии. Если ее не наладить, недовольство будет расти и на территории, которая контролируется Дамаском. Вне всякого сомнения, нужна некая политическая реформа, о которой много говорилось, но все заглохло. Если этого не сделать, может случиться взрыв недовольства среди населения. К 2023 году Реджеп Эрдоган (президент Турции – прим. НСН) может спровоцировать его в плане Алеппо, так как к тому времени прекращается соглашение о границах с Турцией, в которой, собственно, должны будут пройти президентские выборы», - уточнил он.

В свою очередь президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что от Эрдогана можно ожидать какой угодно провокации в любой момент.

«Провокации возможны где угодно. Все зависит от того, что ударит в голову Эрдогану, человеку малопредсказуемому, бешеному, эмоциональному, немыслимо амбициозному и берегов не знающему. Поэтому ждать надо каждый день. И чего угодно. Такова жизнь!», - объяснил он.