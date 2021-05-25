Бомбардировщики Ту-22м3 впервые прилетели на авиабазу Хмеймим в Сирии

В ведомстве заявили, что экипажи самолетов проведут учения на новой географической местности, частности, над акваторией Средиземного моря, а затем вернуться на аэродромы постоянного базирования в России, сообщает РЕН ТВ.

В Минобороны рассказали, что вторая взлетно-посадочная полоса на авиабазе Хмеймим была реконструирована. Теперь российская авиабаза сможет принимать все самолеты военно-космических сил России, в том числе тяжелого класса, пишет Газета.ру.

