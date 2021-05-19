Военные САР и РФ взорвали подземные катакомбы боевиков в провинции Хама
Российские и сирийские военные в ходе совместной операции уничтожили в провинции Хама подземные катакомбы террористов при помощи боеприпасов, оставленных боевиками при отступлении в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подполковника инженерных служб ВС РФ Антона Тимофеева.
Отмечается, что боевые припасы остались в схронах города Кафр-Зайты. По словам Тимофеева, найденные боеприпасы свозятся в пещеру, затем саперы армии САР взрывают пещеру, чтобы члены незаконных группировок не могли в дальнейшем ей пользоваться.
Вся система катакомб, ранее контролируемая боевиками, полностью взорвана. По данным российских военных, площадь внутренних помещений пещеры достигала 100 квадратных метров.
Войска правительства САР отбили город Кафр-Зайта в 2019 году, однако большая часть жителей не вернулась в город, поскольку он завален обломками зданий, оставшихся после боевых действий. На улицах много неразорвавшихся боеприпасов. Сирийские саперы проводят операции по разминированию территории.
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