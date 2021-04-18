Стала известна дата президентских выборов в Сирии

Президентские выборы в Сирии назначены на 26 мая. Такое решение принял Народный совет (парламент) Сирии.

Выдвижение кандидатов на высший руководящий пост в стране начнется с 19 апреля, уточняет телеканал «Аль-Ихбария».

«Решено, что среда, 26 мая, будет днем проведения выборов президента для сирийских граждан, которые находятся на территории Сирии. Для сирийских граждан, которые находятся за пределами Сирии, выборы пройдут на территории дипмиссий 20 мая, с 07.00 до 19.00 по местному времени. Регистрация кандидатов начинается с понедельника, 19 апреля, и продлится в течение десяти дней», - цитирует решение сирийского парламента РИА Новости.

Напомним, действующий президент Башар Асад был избран главой государства 16 июля 2014 в соответствии с новой конституцией 2012 года и может занимать пост два срока подряд - по семь лет каждый.

