Стала известна дата президентских выборов в Сирии
Президентские выборы в Сирии назначены на 26 мая. Такое решение принял Народный совет (парламент) Сирии.
Выдвижение кандидатов на высший руководящий пост в стране начнется с 19 апреля, уточняет телеканал «Аль-Ихбария».
«Решено, что среда, 26 мая, будет днем проведения выборов президента для сирийских граждан, которые находятся на территории Сирии. Для сирийских граждан, которые находятся за пределами Сирии, выборы пройдут на территории дипмиссий 20 мая, с 07.00 до 19.00 по местному времени. Регистрация кандидатов начинается с понедельника, 19 апреля, и продлится в течение десяти дней», - цитирует решение сирийского парламента РИА Новости.
Напомним, действующий президент Башар Асад был избран главой государства 16 июля 2014 в соответствии с новой конституцией 2012 года и может занимать пост два срока подряд - по семь лет каждый.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 632 / сут.
Умерли
106 тыс.+389 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+7 391 / сут.
- Стала известна дата президентских выборов в Сирии
- ВОЗ: В мире тревожные тенденции с с ростом заболеваемости коронавируса
- Премьер Чехии представит информацию об инциденте в Врбетице на Евросовете
- ФСБ сообщила подробности о подготовке военного переворота в Белоруссии
- Пушков предостерег Байдена от давления на Путина на саммите
- В Праге полиция задержала хулиганов, обливших забор посольства России кетчупом
- Пятеро погибших в ДТП под Ростовом-на-Дону оказались несовершеннолетними
- В России за сутки выявили 8 632 случая коронавируса
- Белорусская оппозиция отреагировала на сообщения о подготовке покушения на Лукашенко
- Россияне не хотят жить в масках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru