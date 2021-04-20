Российская авиация ликвидировала около 200 боевиков в Сирии

Российская боевая авиация в Сирии уничтожила около 200 террористов и их базу, находящуюся к северо-востоку от Пальмиры. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирала Александра Карпова.

Отмечается, что база боевиков была замаскирована, информацию о ее местонахождении пришлось уточнять по нескольким каналам. Затем самолеты ВКС РФ нанесли удары с воздуха. Удалось ликвидировать два укрытия, 24 пикапа с крупнокалиберными пулеметами и около 500 кг боеприпасов.

По словам Карпова, в этом месте боевики проходили подготовку, чтобы организовывать теракты в различных регионах Сирии. Также на базе сооружались взрывные устройства.

Адмирал отметил, что боевики намерены проводить теракты и нападать на различные госучреждения в крупных городах САР, чтобы добиться дестабилизации в стране в преддверии президентских выборов. В воскресенье 18 апреля стало известно, что выборы президента Сирии назначены на 26 мая. Такое решение принял Народный совет (парламент) Сирии.

