Капитуляция на коленях? Украина оказалась на пороге энергетического кризиса
Наступающие холода заставляют Киев искать способы обеспечения страны газом и не просить при этом преференций у Москвы. Эксперты НСН уверены, что это невозможно.
Украину ждет неминуемая капитуляция перед Россией: отказ Киева от конструктивного подхода в переговорах с Москвой может обречь Украину на холодную зиму. С таким заявлением выступил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин. Он напомнил о тяжелой ситуации с энергоносителями в стране, из-за которой у населения могут возникнуть проблемы с отоплением. А значит, считает Волошин, необходимо наладить диалог с Россией. Парламентарий призвал украинских националистов не мешать этому процессу.
Комментируя сообщения о том, что на двух из трех теплоэлектростанций государственной компании «Центрэнерго» запасы угля закончатся через несколько дней, парламентарий напомнил о высказываниях главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова.
Ранее глава СБУ «в пафосных терминах» заявлял о «крючке зависимости от России», на котором Украина якобы оказалась из-за помогавшего договориться о поставках угля из Донбасса лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.
«Похоже, в самое ближайшее время ему [Баканову] и соратникам по власти придется на коленях ползти в Москву, чтоб оставшиеся без света и тепла граждане не повесили их на крючках. Или думают сбежать в квартиры в Лондоне?» — написал Волошин в Facebook.
По информации издания «Бизнес.Цензор», стоимость кубометра газа для социальных учреждений выросла почти в три раза до 35–45 гривен (95–122 рублей), для рядовых пользователей – почти в два раза до 16,5 гривны (44,86 рублей) за кубометр.
Украинский политолог Александр Дудчак в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что ситуация в стране близка к критической.
«На прошлой неделе, когда на бирже газ стоил 1250 долларов, «Нафтогаз» пытался продавать его за 1440 своим потребителям. Удивительные размеры приобретают жульничество и паразитизм на теле украинского гражданина», - заявил Александр Дудчак.
По его словам, ситуация с ценами на газ настолько тяжелая, что теперь украинцам придется выбирать: либо в доме тепло, либо в животе пусто.
«Это очень жесткий выбор: либо ты кушаешь, либо греешься. А теплом обеспечить - какие проблемы. Властям вообще плевать, что происходит в реальной жизни. Это параллельные миры, не пересекающиеся между собой по Евклидовой геометрии. Даже то, что Путин помог Украине с газом, они преподнесут как «перемогу над агресором», - отметил специалист.
В свою очередь экс-министр экономики Украины Владимир Лановой усомнился в достоверности данных о повышении тарифов на отопление в несколько раз.
«Официальные сообщения правительства говорят о том, что такого роста тарифов не будет, потому что газ есть в резервах, газохранилищах, и он несколько дешевле рыночной цены. Этот газ был закуплен несколько месяцев или год назад. Я как потребитель могу сказать, что никакого двойного роста нет. Пока еще холода не наступили, поэтому граждане используют параллельные средства отопления. В Киеве отопительный сезон еще не стартовал. Во Львове уже начали [топить], а в Киеве нет. Но, например, мне дома абсолютно комфортно», - рассказал Лановой НСН.
Сможет ли решить проблему обеспечения газом своих жителей нынешнее руководство страны – большой вопрос, ведь проблемы, по их словам нет. На этом фоне заявления зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, что сейчас Москве не нужно вести переговоры с Киевом, а стоит дождаться «более вменяемых людей», выглядит актуальным.
Прекращение диалога с Украиной неизбежно, заявил бывший глава правительства самопровозглашённой ДНР, председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Это абсолютно правильно. Более того, это неизбежно. Российская власть с 2014 года пытается добиться внятного диалога с руководителями Украины и их многочисленными представителями. Ничего не вышло. Почему – тоже понятно. Эти люди изначально не хотели ни о чем договариваться, они хотели лишь продавить свою позицию. Так что говорить о диалоге здесь бессмысленно, и я рад, что российская власть приходит к этим выводам. Иначе это трата времени, сил, надежд и сотрясание воздуха. Ждать, когда придет вменяемое руководство? Хорошо, но надо сделать ремарку: ждать, возможно, придется достаточно долго. Пока Украина будет являться не государством, а оккупированной территорией, там будут появляться очередные гауляйтеры. Неважно, как их зовут – Порошенко или Зеленский. Разница только в степени клоунады, которую они способны продемонстрировать», - считает экс-глава правительства ДНР.
Лидер Международного евразийского движения Александр Дугин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал «ожидание» в отношении Украины неправильной политикой и призвал возобновить проект Новороссии.
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