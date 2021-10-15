Капитуляция на коленях? Украина оказалась на пороге энергетического кризиса

Комментируя сообщения о том, что на двух из трех теплоэлектростанций государственной компании «Центрэнерго» запасы угля закончатся через несколько дней, парламентарий напомнил о высказываниях главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова.

Ранее глава СБУ «в пафосных терминах» заявлял о «крючке зависимости от России», на котором Украина якобы оказалась из-за помогавшего договориться о поставках угля из Донбасса лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.

«Похоже, в самое ближайшее время ему [Баканову] и соратникам по власти придется на коленях ползти в Москву, чтоб оставшиеся без света и тепла граждане не повесили их на крючках. Или думают сбежать в квартиры в Лондоне?» — написал Волошин в Facebook.

По информации издания «Бизнес.Цензор», стоимость кубометра газа для социальных учреждений выросла почти в три раза до 35–45 гривен (95–122 рублей), для рядовых пользователей – почти в два раза до 16,5 гривны (44,86 рублей) за кубометр.

Украинский политолог Александр Дудчак в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что ситуация в стране близка к критической.

«На прошлой неделе, когда на бирже газ стоил 1250 долларов, «Нафтогаз» пытался продавать его за 1440 своим потребителям. Удивительные размеры приобретают жульничество и паразитизм на теле украинского гражданина», - заявил Александр Дудчак.

По его словам, ситуация с ценами на газ настолько тяжелая, что теперь украинцам придется выбирать: либо в доме тепло, либо в животе пусто.

«Это очень жесткий выбор: либо ты кушаешь, либо греешься. А теплом обеспечить - какие проблемы. Властям вообще плевать, что происходит в реальной жизни. Это параллельные миры, не пересекающиеся между собой по Евклидовой геометрии. Даже то, что Путин помог Украине с газом, они преподнесут как «перемогу над агресором», - отметил специалист.

В свою очередь экс-министр экономики Украины Владимир Лановой усомнился в достоверности данных о повышении тарифов на отопление в несколько раз.

«Официальные сообщения правительства говорят о том, что такого роста тарифов не будет, потому что газ есть в резервах, газохранилищах, и он несколько дешевле рыночной цены. Этот газ был закуплен несколько месяцев или год назад. Я как потребитель могу сказать, что никакого двойного роста нет. Пока еще холода не наступили, поэтому граждане используют параллельные средства отопления. В Киеве отопительный сезон еще не стартовал. Во Львове уже начали [топить], а в Киеве нет. Но, например, мне дома абсолютно комфортно», - рассказал Лановой НСН.

Сможет ли решить проблему обеспечения газом своих жителей нынешнее руководство страны – большой вопрос, ведь проблемы, по их словам нет. На этом фоне заявления зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, что сейчас Москве не нужно вести переговоры с Киевом, а стоит дождаться «более вменяемых людей», выглядит актуальным.