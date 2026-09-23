СМИ: Володин сохранит пост спикера Госдумы

По данным издания, решение, что Володин останется в должности спикера, уже принято. В то же время источники указывают на возможность изменений даже накануне первого пленарного заседания Госдумы.

«Если полномочия спикера Думы будут пролонгированы, это станет рекордом, ранее ни один политик не занимал эту должность более двух сроков подряд», - пишет РБК.

Вячеслав Володин возглавляет Госдуму с 2016 года. В 2026-м политик победил на выборах по одномандатному округу №164 в Саратовской области, набрав 82,84% голосов. При этом в Кремле не стали говорить о перспективах Володина в новом созыве Госдумы, отмечает Ura.ru.

