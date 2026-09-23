СМИ: Джиган открыл стрельбу по персоналу в своем доме в Подмосковье

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) открыл стрельбу из пневматического орудия по персоналу в своем доме в подмосковном коттеджном поселке «Шато Соверен». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, инцидент произошел в начале июля. Нетрезвый рэпер начал стрелять по охранникам, посчитав, что «все вокруг враги и настроены против него». Один из сотрудников получил ранения в руку и ногу. Отмечается, что во время ЧП в доме находились дети музыканта.

«Около 10 часов Джиган удерживал персонал в доме, пока дети прятались и сообщали матери о происходящем. В итоге на место экстренно прибыла [бывшая жена артиста Оксана] Самойлова... охрана коттеджного поселка и друзья рэпера», - отмечает SHOT.

Джигана отправили в реабилитационный центр в Израиле, базовый курс лечения обошелся рэперу почти в 2 млн рублей.

В апреле стало известно, что Джиган и Оксана Самойлова официально развелись, заключив мировое соглашение о разделе имущества, напоминает Ura.ru.

