СМИ: Джиган открыл стрельбу по персоналу в своем доме в Подмосковье
Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) открыл стрельбу из пневматического орудия по персоналу в своем доме в подмосковном коттеджном поселке «Шато Соверен». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным СМИ, инцидент произошел в начале июля. Нетрезвый рэпер начал стрелять по охранникам, посчитав, что «все вокруг враги и настроены против него». Один из сотрудников получил ранения в руку и ногу. Отмечается, что во время ЧП в доме находились дети музыканта.
«Около 10 часов Джиган удерживал персонал в доме, пока дети прятались и сообщали матери о происходящем. В итоге на место экстренно прибыла [бывшая жена артиста Оксана] Самойлова... охрана коттеджного поселка и друзья рэпера», - отмечает SHOT.
Джигана отправили в реабилитационный центр в Израиле, базовый курс лечения обошелся рэперу почти в 2 млн рублей.
В апреле стало известно, что Джиган и Оксана Самойлова официально развелись, заключив мировое соглашение о разделе имущества, напоминает Ura.ru.
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