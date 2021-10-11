«Глупее не придумаешь!» Дугин назвал бредом призыв Медведева «подождать с Украиной»

Философ призвал возобновить проект «Новороссия», чтобы «спасать ситуацию в братской стране».

«У нас под боком находится враждебный русофобский режим, а мы ждем, пока там сменится власть. Глупее не придумаешь ничего! Да, конечно, украинцы сами себя уничтожают с этой нацистской и пролиберальной властью. Абсолютно! Но это самоуничтожение братского народа. Чему радоваться? Поэтому я считаю, что Россия здесь затормозилась, считаю, что в 14-ом году начали прекрасно – «Русская весна», «Новороссия». Потом все вернули благодаря таким, как Медведев, и прочим либералам во власти. Остановили наше наступление. Теперь мы пожинаем плоды и жалко лепечем, что подождем, что сменится власть. Надо брать и менять эту власть на Украине. Трясти и спасать ситуацию. Активно», - призвал Дугин.

По его словам, Москва «провалила все, что можно в этом направлении».

«Украина стремительно движется в НАТО, мы не отвоевали Новороссию, мы не создали условий, которые действительно позволили бы нам влиять на политическую ситуацию в этой стране. Мне представляется, что Дмитрий Анатольевич Медведев обладает настолько нулевым весом в нашем обществе, что все, что он говорит, это как звук вентилятора. То есть просто некий фон. Мы совершили такое большое количество ошибок в отношении Украины, что говорить о какой-то последовательной дипломатии не представляется. То есть такой же нелегитимный нацистский режим остается в Киеве. Мы никак этому не противодействуем», - резюмировал эксперт.

В колонке для «Коммерсанта» Медведев назвал бессмысленными контакты с нынешним украинским руководством, призвав подождать.

«Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые», - написал Медведев.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на возвращение Крыма хватит пяти минут.

