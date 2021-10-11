«Глупее не придумаешь!» Дугин назвал бредом призыв Медведева «подождать с Украиной»
Александр Дугин призвал возобновить проект «Новороссия» и не ждать «самоуничтожения братского народа».
Россия должна немедленно продолжить наступление на Украине и не ждать смены власти в этой стране. Такое мнение в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал философ, лидер Международного евразийского движения Александр Дугин. Так он прокомментировал призыв зампреда Совбеза по безопасности России Дмитрия Медведева «подождать с Украиной». В колонке для «Коммерсанта» экс-президент предложил «дождаться появления на Украине вменяемого руководства», а затем продолжать диалог. Дугин назвал такую позицию бредом.
«Конечно, нам надо заниматься активной политикой. Особенно сейчас, когда американцы явно слабеют на глазах, сосредотачиваются на Китае, сбежали из Афганистана, самое время возвращаться к проекту «Новороссия», а не ждать, пока в Киеве сменится власть. То есть мне кажется, что Медведев просто невменяем и слабоумный, а то, что он говорит – тоже некий бред, если он исходит даже из более адекватных инстанций. Неправильная политика. Украиной надо заниматься всерьез, засучив рукава, очень активно, а не ждать, пока там все само не навернется. Наворачиваться там может очень долго. И Россия при этом теряет очень много», - подчеркнул лидер Международного евразийского движения.
Философ призвал возобновить проект «Новороссия», чтобы «спасать ситуацию в братской стране».
«У нас под боком находится враждебный русофобский режим, а мы ждем, пока там сменится власть. Глупее не придумаешь ничего! Да, конечно, украинцы сами себя уничтожают с этой нацистской и пролиберальной властью. Абсолютно! Но это самоуничтожение братского народа. Чему радоваться? Поэтому я считаю, что Россия здесь затормозилась, считаю, что в 14-ом году начали прекрасно – «Русская весна», «Новороссия». Потом все вернули благодаря таким, как Медведев, и прочим либералам во власти. Остановили наше наступление. Теперь мы пожинаем плоды и жалко лепечем, что подождем, что сменится власть. Надо брать и менять эту власть на Украине. Трясти и спасать ситуацию. Активно», - призвал Дугин.
По его словам, Москва «провалила все, что можно в этом направлении».
«Украина стремительно движется в НАТО, мы не отвоевали Новороссию, мы не создали условий, которые действительно позволили бы нам влиять на политическую ситуацию в этой стране. Мне представляется, что Дмитрий Анатольевич Медведев обладает настолько нулевым весом в нашем обществе, что все, что он говорит, это как звук вентилятора. То есть просто некий фон. Мы совершили такое большое количество ошибок в отношении Украины, что говорить о какой-то последовательной дипломатии не представляется. То есть такой же нелегитимный нацистский режим остается в Киеве. Мы никак этому не противодействуем», - резюмировал эксперт.
В колонке для «Коммерсанта» Медведев назвал бессмысленными контакты с нынешним украинским руководством, призвав подождать.
«Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые», - написал Медведев.
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на возвращение Крыма хватит пяти минут.
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