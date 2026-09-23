В Башкирии при утечке сероводорода погиб человек, еще шестеро пострадали
Утечка сероводорода произошла в нефтяной скважине в Аургазинском районе Башкирии, погиб человек. Об этом сообщила прокуратура региона.
По ее данным, ЧП зафиксировано на скважине в Уршакском месторождении. Утечка возникла при выполнении технологической промывки скважины сотрудниками подрядной организации.
«В результате инцидента скончался 44-летний мужчина, двоим работникам медицинская помощь оказана на месте, госпитализированных в лечебное учреждение не имеется», - указали в прокуратуре.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Башкирии, после утечки погиб один человек, медицинскую помощь оказали шестерым пострадавшим. Госпитализация им не потребовалась.
Ранее в Махачкале произошла утечка угарного газа в многоквартирном доме, пишет Ura.ru. В результате пострадали шесть человек, в том числе двое детей.
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