Катастрофа или «перемога»? На Украине поспорили о газовом кризисе

«Поскольку новое правительство выслушивало рекомендации МВФ как руководство к действию, они снизили объемы добычи газа до рыночных, чтобы американский газ стал рентабелен на Украине. А он так и не пришел. В этих условиях пострадало население и компании, которые занимаются добычей, продажей и перепродажей газа. Украина в этом превосходит даже Европу. На прошлой неделе, когда на бирже газ стоил 1250 долларов, «Нафтогаз» пытался продавать его за 1440 своим потребителям. Удивительные размеры приобретают жульничество и паразитизм на теле украинского гражданина», - заявил Дудчак.

По его словам, ситуация с ценами на газ настолько тяжелая, что теперь украинцам придется выбирать: либо в доме тепло, либо в животе пусто.

«Это очень жесткий выбор: либо ты кушаешь, либо греешься. А теплом обеспечить - какие проблемы. Сейчас украинцы немного успокоились после просьбы Путина к «Газпрому» выполнить контракт по духу, а не по букве. Потому что контракт с Украиной будет выполняться так, как хотели бы украинцы. «Газпром» не обязан был транзитировать через Украину газ. Он мог бы отделаться оплатой по этому транзиту. Это было бы дешевле для «Газпрома», но это стало бы катастрофой для Украины. И это все понимали, потому что тогда доставить газ в некоторые регионы Украины было бы невозможно чисто технически», - отметил специалист.

При этом он уверен, что ситуация с повышением тарифов на газ «никак не аукнется» для руководства Украины.

«Им вообще плевать, что происходит в реальной жизни. Это параллельные миры, не пересекающиеся между собой по Евклидовой геометрии. Даже то, что Путин помог Украине с газом, они преподнесут как «перемогу над агресором». Потому что любой компромисс, любую уступку они воспринимают как слабость. Есть такие собаки, которым если вовремя по носу не дашь, они считают себя хозяином. Поэтому есть такая методика тренировок, когда собачку иногда дрессируют и указывают, кто в доме хозяин. В данном случае Россия никогда не вела себя как дрессировщик шакалов, хотя давно пора бы успокоить эту зарвавшуюся банду. Тем не менее, с ними поступают, как с порядочными людьми», - заключил Дудчак.



В свою очередь экс-министр экономики Украины Владимир Лановой усомнился в достоверности данных о повышении тарифов на отопление в несколько раз.

«Официальные сообщения правительства говорят о том, что такого роста тарифов не будет, потому что газ есть в резервах, газохранилищах, и он несколько дешевле рыночной цены. Этот газ был закуплен несколько месяцев или год назад. Я как потребитель могу сказать, что никакого двойного роста нет. Они переходят вот на какую систему: рассчитываются среднемесячные поступления газа и среднемесячная оплата. Исходя из предыдущих 12 месяцев, рассчитываются месячные платежи. Как это удастся реализовать, будет ясно в ближайшее время», - отметил экс-министр.

Он сообщил, что пока отопительный сезон начался не во всех регионах Украины.