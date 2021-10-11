«Сотрясание воздуха». Бородай поддержал прекращение диалога с Украиной, но с ремаркой

Медведев написал в «Коммерсанте», что необходимо подождать, пока к власти на Украине придут «вменяемые люди». Бородай согласился с таким высказыванием, но с ремаркой.

«Ждать, когда придет вменяемое руководство? Хорошо, но надо сделать ремарку: ждать, возможно, придется достаточно долго. Пока Украина будет являться не государством, а оккупированной территорией, там будут появляться очередные гауляйтеры. Неважно, как их зовут – Порошенко или Зеленский. Разница только в степени клоунады, которую они способны продемонстрировать. Очень больно смотреть на депопуляцию, которая там происходит. В Советской Украине было 52 миллиона население, а сейчас, по заявлениям местных чиновников, без Донбасса и Крыма оно насчитывает 27 миллионов человек. Да, украинских паспортов порядка 40 миллионов, но это паспорта, а не реальное население. Остальные, простите, вымерли и разбежались. Смотреть, что происходит на Украине, действительно страшно. И ожидать, что что-то переменится, можно очень долго. Но есть тенденции истории, которые говорят, что Украина в ее нынешнем виде долго существовать не сможет», - считает экс-глава правительства ДНР.

Бородай подчеркнул, что «выжидательная» политика Москвы не повлияет на признание ДНР.

«Русский Донбасс должен стать частью России. Де-факто он ей является, поскольку живут в нем граждане России, поскольку экономика Донбасса интегрирована в Россию, поскольку в Донбассе действующей валютой является рубль, поскольку Донбасс является воюющим авангардом Русского мира, поскольку это исторически наша территория. Не хватает только юридической части. Я думаю, что эта недоработка будет исправлена в течение исторически небольшого периода времени», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее философ, лидер Международного евразийского движения Александр Дугин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал «ожидание» в отношении Украины неправильной политикой и призвал возобновить проект Новороссии.

