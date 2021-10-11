«Сотрясание воздуха». Бородай поддержал прекращение диалога с Украиной, но с ремаркой
Экс-глава правительства ДНР заявил, что руководители Украины никогда не собирались выполнять Минские договоренности, а все их действия для того, чтобы «давить на Россию».
Прекращение диалога с Украиной неизбежно, заявил бывший глава правительства самопровозглашённой ДНР, председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал бессмысленными попытки России договориться с нынешним украинским руководством.
«Это абсолютно правильно. Более того, это неизбежно. Российская власть с 2014 года пытается добиться внятного диалога с руководителями Украины и их многочисленными представителями. Ничего не вышло. Почему – тоже понятно. Эти люди изначально не хотели ни о чем договариваться, они хотели лишь продавить свою позицию. То, под чем они подписались в Минске, я имею в виду Минские договоренности, они никогда не собирались выполнять. Они хотели давить на Россию. Больше ни-че-го! Разными способами: военным, дипломатическим – это просто орудие в руках Запада. Так что говорить о диалоге здесь бессмысленно, и я рад, что российская власть приходит к этим выводам. Иначе это трата времени, сил, надежд и сотрясание воздуха», - заявил Бородай.
Медведев написал в «Коммерсанте», что необходимо подождать, пока к власти на Украине придут «вменяемые люди». Бородай согласился с таким высказыванием, но с ремаркой.
«Ждать, когда придет вменяемое руководство? Хорошо, но надо сделать ремарку: ждать, возможно, придется достаточно долго. Пока Украина будет являться не государством, а оккупированной территорией, там будут появляться очередные гауляйтеры. Неважно, как их зовут – Порошенко или Зеленский. Разница только в степени клоунады, которую они способны продемонстрировать. Очень больно смотреть на депопуляцию, которая там происходит. В Советской Украине было 52 миллиона население, а сейчас, по заявлениям местных чиновников, без Донбасса и Крыма оно насчитывает 27 миллионов человек. Да, украинских паспортов порядка 40 миллионов, но это паспорта, а не реальное население. Остальные, простите, вымерли и разбежались. Смотреть, что происходит на Украине, действительно страшно. И ожидать, что что-то переменится, можно очень долго. Но есть тенденции истории, которые говорят, что Украина в ее нынешнем виде долго существовать не сможет», - считает экс-глава правительства ДНР.
Бородай подчеркнул, что «выжидательная» политика Москвы не повлияет на признание ДНР.
«Русский Донбасс должен стать частью России. Де-факто он ей является, поскольку живут в нем граждане России, поскольку экономика Донбасса интегрирована в Россию, поскольку в Донбассе действующей валютой является рубль, поскольку Донбасс является воюющим авангардом Русского мира, поскольку это исторически наша территория. Не хватает только юридической части. Я думаю, что эта недоработка будет исправлена в течение исторически небольшого периода времени», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее философ, лидер Международного евразийского движения Александр Дугин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал «ожидание» в отношении Украины неправильной политикой и призвал возобновить проект Новороссии.
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