«Не сошлись энергиями»: Лель объяснила расставание Стаса Михайлова с женой
Спасти брак певца Стаса Михайлова и его жены Инны Михайловой мог бы попытаться семейный психолог, сказала НСН Катя Лель.
Причиной расставания народного артиста России, певца Стаса Михайлова с его женой Инной стало то, что супруги не находятся на одной энергетической частоте, им стало не по пути друг с другом. Спасти ситуацию мог бы помочь семейный психолог. Об этом спецкору НСН заявила певица, заслуженная артистка России Катя Лель.
Михайлов расстался с женой Инной Михайловой после почти 20 лет отношений и 15 лет брака, сообщает RT. Так, 21 сентября супруга певца сообщила о разрыве, назвав мужа «человеком-фейком» и дав понять, что больше не имеет к нему никакого отношения. Сам Михайлов ситуацию пока не комментировал, а об официальном разводе пока речь не идет. Лель объяснила расставание пары сменой энергии.
«Мне очень жаль. Это очень классная, фантастическая пара, которая была вместе много лет и поддерживала друг друга. Я их очень люблю, прекрасно знаю их детей, наши дети дружны. Произошла смена энергии, именно новые ощущения внутри нас дают глобальные перемены. То, что не было измен (в этом призналась сама Инна Михайлова. — Прим. НСН), — это потрясающе. Но люди новых вибраций будут расставаться не по причине измен, а потому что их энергии не находятся на одной частоте. Должен кто-то один идти за другим, а в этом случае кто-то один резко ушел вперед. Если ваши энергии не совпадают, то вам неинтересно и в постели, здесь ловить нечего», — сказала Лель.
Вместе с тем певица предположила, что спасти брак мог бы помочь семейный психолог.
«Думаю, что семейный психолог мог бы помочь наладить отношения. Думаю, у Стаса изменилась энергия. Инна — очень разумная и мудрая женщина, которая своей энергией и теплом может защитить любящего мужчину, поддержать, что она и делала все эти годы. Явно у кого-то из них происходит внутренний кризис. Очень хочется верить, что все можно вернуть назад», — добавила собеседница НСН.
Лель также призвала не вмешиваться в отношения между Михайловым и его супругой.
«Мне кажется, в таких моментах не надо мешать людям. Очень много людей захотят дать советы, но истинную правду могут знать только два человека. Пожелаем им, чтобы эта ситуация поскорее разрешилась самым благоприятным для них обоих образом», — отметила певица.
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