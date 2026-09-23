Причиной расставания народного артиста России, певца Стаса Михайлова с его женой Инной стало то, что супруги не находятся на одной энергетической частоте, им стало не по пути друг с другом. Спасти ситуацию мог бы помочь семейный психолог. Об этом спецкору НСН заявила певица, заслуженная артистка России Катя Лель.

Михайлов расстался с женой Инной Михайловой после почти 20 лет отношений и 15 лет брака, сообщает RT. Так, 21 сентября супруга певца сообщила о разрыве, назвав мужа «человеком-фейком» и дав понять, что больше не имеет к нему никакого отношения. Сам Михайлов ситуацию пока не комментировал, а об официальном разводе пока речь не идет. Лель объяснила расставание пары сменой энергии.

«Мне очень жаль. Это очень классная, фантастическая пара, которая была вместе много лет и поддерживала друг друга. Я их очень люблю, прекрасно знаю их детей, наши дети дружны. Произошла смена энергии, именно новые ощущения внутри нас дают глобальные перемены. То, что не было измен (в этом призналась сама Инна Михайлова. — Прим. НСН), — это потрясающе. Но люди новых вибраций будут расставаться не по причине измен, а потому что их энергии не находятся на одной частоте. Должен кто-то один идти за другим, а в этом случае кто-то один резко ушел вперед. Если ваши энергии не совпадают, то вам неинтересно и в постели, здесь ловить нечего», — сказала Лель.