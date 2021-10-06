«Истерическое расследование»: Европа ищет новые объяснения росту цен на газ

«Что касается газа, то функционирование европейского рынка газа следует расследовать, чтобы понять, почему текущие газовые контракты оказались недостаточны», - цитирует ТАСС выдержки из документа.

Кроме того, авторы документа призывают установить общие правила по объемам запасов газа, чтобы смягчить скачки его стоимости.

Президент России Владимир Путин назвал 5 октября ситуацию на европейском рынке углеводородов «истерикой и неразберихой».

«Вы видите, что в Европе происходит. Там истерика и какая-то неразбериха на рынках! Почему? Да потому что серьезно к этому не относятся. Кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающую отрасль», - отметил Путин.

Со своей стороны ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» вновь подробно разъяснил причины резкого роста цен на газ в Европе.

«Почему в Европе в 2021 году цены на газ высокие? Потому что дефицит газа из-за того, что сжиженный природный газ (СПГ) ушел в Азию. Это главный фактор, который никуда не девался», - сказал Юшков.

По его словам, европейцы попытались заменить дорогой газ углем, однако он тоже подорожал. Кроме того, в Северной Европе сейчас начинается кризис в электроэнергетике. Плюс ко всему, трейдеры закладывают в цены на газ «опасения», связанные с «негативными новостями». В частности, цены растут из-за затягивания запуска «Северного потока-2».

Немецкий политолог Александр Рар объяснял «Радиоточке НСН», что газовый кризис стал следствием стратегических просчетов Европы и США.

Он, в частности, рассказал, как американские «капитаны экономики» сорвали планы президентов Дональда Трампа и Джо Байдена, и предпочли продавать сжиженный природный газ в Азию, а не в Европу.

В середине сентября, когда цены на газ достигли $880 за тысячу кубометров, Европа уже пыталась провести «газовое расследование». Тогда авторами этой инициативы стали около 40 депутатов Европарламента из стран Балтии и Польши.

Однако «Газпром» отвергает все инсинуации, подчеркивая, что все поставки газа осуществляются «в соответствии с заявками потребителей в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами».

27 сентября Венгрия заключила с «Газпромом» 15-летний контракт, в соответствии с которым газ в эту страну пойдет в обход Украины по «Турецкому потоку» и его ответвлениям в Юго-Восточной Европе.

Правомерность поставок российского газа в Венгрию по новому маршруту признала даже Украина.