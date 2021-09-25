Почти официальные угрозы. Китай реагирует на альянс AUKUS с позиции силы

Китай угрожает ядерным оружием. Запад нервничает.

Экс-заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукан призвал Пекин занять более агрессивную позицию после действий Соединенных Штатов и отказаться от политики неприменения ядерного оружия первым, чтобы дать отпор новым союзам Вашингтона, пишет Daily Mail.

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Прежде всего, речь идет о недавно созданном альянсе AUKUS, в который вошли США, Австралия и Великобритания. По мнению политика, новый союз демонстрирует растущее военное присутствие стран на границе с Китаем.

Учитывая, что в Китае самодеятельность среди высокопоставленных чиновников не поощряется, позицию дипломата можно приравнять к официальному посланию Пекина, отмечает BFM.

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На Западе слова китайского дипломата восприняли как «угрозу начала Третьей мировой войны» и в свою очередь призвали к созыву экстренного заседании Совбеза ООН, отмечает «Военное обозрение».

В США считают, что «нужно уточнить официальную позицию Пекина по этому вопросу».

Британские политики расценили заявления Цзукана как открытую угрозу ядерным оружием.

«Это нельзя оставлять без ответа», - считают в Соединенном королевстве.

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Востоковед Николай Вавилов в эфире НСН рассказал о борьбе в Китае проамериканская и антиамериканская коалиций. О недовольстве Си Цзиньпина отношениями с США можно судить по нескольким внешним сигналам: он явно не хочет идти на компромисс иначе, как с позиции силы.

«Между поддерживающей главу Китая военной группой и США – жесточайший антагонизм. Это антиамериканская группа, которая настроена на полный разрыв отношений с США, вплоть до вооруженного военного конфликта, в том числе – за Тайвань. Байден понимает, что продолжить политику Трампа и прочих президентов, когда американцы доминировали над всем миром, без Китая невозможно», - заявил Вавилов.

Ранее США американский лидер Джо Байден на своей пресс-конференции в марте заявил, что Соединенные Штаты не хотят вступать в конфронтацию с Китаем, однако готовы соперничать с Пекином.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерное ОружиеВеликобританияСШАКитай
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