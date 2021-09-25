Почти официальные угрозы. Китай реагирует на альянс AUKUS с позиции силы

Прежде всего, речь идет о недавно созданном альянсе AUKUS, в который вошли США, Австралия и Великобритания. По мнению политика, новый союз демонстрирует растущее военное присутствие стран на границе с Китаем.

Учитывая, что в Китае самодеятельность среди высокопоставленных чиновников не поощряется, позицию дипломата можно приравнять к официальному посланию Пекина, отмечает BFM.