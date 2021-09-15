«Си Цзиньпин всё помнит». Востоковед о подоплёке срыва встречи с Байденом

Американцы не смогли согласовать очный саммит Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. По информации источников СМИ, китайский лидер якобы ответил отказом, сам Байден это отрицает. Известно лишь, что Си Цзиньпин намекнул, что для начала неплохо бы улучшить атмосферу двусторонних отношений.

Дело в том, что ранее репутации Си Цзиньпина был нанесен большой ущерб. Байден назвал его во время предвыборной компании головорезом и бандитом. О недовольстве Си Цзиньпина можно судить по нескольким внешним сигналам: он явно не хочет идти на компромисс иначе, как с позиции силы, и не забыл о личных оскорблениях от Байдена, рассказал в эфире "НСН" востоковед Николай Вавилов.

«Вопрос о встрече с Си Цзиньпином стоит с января. До сих пор в США нет ясности по нему. Администрация Байдена планировала, что лидеры двух стран увидятся в октябре, на саммите большой двадцатки в Италии, в Риме, но не получала до сентября никакого сигнала из Китая. Китай не подтверждал свое участие, несмотря на то, что за весь этот год туда направили несколько высокопоставленных посланцев. Среди них – бывший госсекретарь Обамы Джон Керри, заместитель главы Госдепартамента Шерман, но Си Цзиньпин никак не реагировал», - рассказал востоковед.

Вавилов отметил, что китайский лидер избегает общения со своим американским коллегой. В течение 2021 года президенты всего два раза общались по телефону.

«Было несколько телефонных разговоров. Один из них произошел после инаугурации перед Новым годом. То есть Си Цзиньпин был последним, кто поздравил Байдена с избранием в президенты США. Очень характерный знак. Это связано с тем, что между поддерживающей главу Китая военной группой и США – жесточайший антагонизм. Это антиамериканская группа, которая настроена на полный разрыв отношений с США, вплоть до вооруженного военного конфликта, в том числе – за Тайвань. Байден понимает, что продолжить политику Трампа и прочих президентов, когда американцы доминировали над всем миром, без Китая невозможно», - заявил Вавилов.

По словам востоковеда, разговор китайского и американского лидеров мог быть весьма неприятным, и стороны вряд ли были готовы на уступки.

«Неизвестно, по чьей инициативе состоялся телефонный звонок. Американцы говорят, что позвонил Байден. Ходят слухи, что обсуждалась разрядка в случае отказа от военной операции на Тайване со стороны китайской армии, а также – причина происхождения коронавируса. Байден дал 3 месяца на выяснение причин возникновения ковида, была версия об искусственном происхождении вируса. 90 дней закончились. После этого состоялась беседа Си Цзиньпина и Байдена. Об их разговоре ходит много слухов, инсинуаций, но мы понимаем, что Си Цзиньпин и проамериканская группа в Китае находятся в состоянии баланса сил, шатком равновесии. Мы видим, что по деятельности пропаганды в Китае, по деятельности службы партийного контроля арестовываются новые чиновники. Си Цзиньпин не готов на сдачу своих позиций. Он готов только на компромисс с позиции сильного. А готова ли администрация США к такому диалогу, непонятно», - сообщил Вавилов.

По мнению востоковеда, непростые отношения стран усугубляются из-за негативных явлений в экономике обоих государств.

«Восстановление Китая замедлилось, многие говорят, что сейчас Китай находится на грани кризиса девелоперского сектора, финансового шока. Конечно, это все подогревает ситуацию, делает возможный исход отношений США и Китая непредсказуемым. Встреча двух лидеров планируется китайской стороной, но не понятно, состоится ли она. Мы понимаем, что вопросы по Афганистану, Мьянме, Тайваню подвисли в воздухе. Окончательное примирение между странами, скорее всего, не будет достигнуто», - уверен Вавилов.

Ранее стало известно, что американский генерал тайно звонил в Китай для предотвращения войны.

