Байден: США готовы соперничать с Китаем

«Мы не ищем конфронтации, но знаем, что будет очень упорное соперничество», — сказал глава государства.

Как сообщалось, прошедшие на Аляске в марте переговоры между США и КНР были тяжелыми и откровенными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена, а также на советника по национальной безопасности Джейка Салливана.

Отмечается, что переговоры были посвящены широкому спектру вопросов.

