Байден: США готовы соперничать с Китаем

США не хотят вступать в конфронтацию с Китаем, однако готовы соперничать с Пекином, заявил американский лидер Джо Байден на своей пресс-конференции, пишут «Известия».

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«Мы не ищем конфронтации, но знаем, что будет очень упорное соперничество», — сказал глава государства.

Как сообщалось, прошедшие на Аляске в марте переговоры между США и КНР были тяжелыми и откровенными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена, а также на советника по национальной безопасности Джейка Салливана.

Отмечается, что переговоры были посвящены широкому спектру вопросов.

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