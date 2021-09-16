США, Великобритания и Австралия договорились о новом военном партнерстве

Отмечается, что «знаковое партнерство в области обороны и безопасности» будет «защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе».

В рамках инициативы, получившей название AUKUS, государства намерены способствовать глубокой интеграции науки, технологий, промышленных баз и цепочек поставок, которые связаны с безопасностью и обороной, пишет Газета.ру.

По мнению Джонсона, новый альянс «как никогда» сблизит Австралию, Британию и Соединенные Штаты, «создав новое оборонное партнерство и обеспечив рабочие места и процветание», отмечает RT.

