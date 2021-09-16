США, Великобритания и Австралия договорились о новом военном партнерстве
Австралия, Великобритания и США договорились о создании нового партнерства в области обороны и безопасности. Об этом сообщает канцелярия британского премьер-министра Бориса Джонсона.
Отмечается, что «знаковое партнерство в области обороны и безопасности» будет «защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе».
В рамках инициативы, получившей название AUKUS, государства намерены способствовать глубокой интеграции науки, технологий, промышленных баз и цепочек поставок, которые связаны с безопасностью и обороной, пишет Газета.ру.
По мнению Джонсона, новый альянс «как никогда» сблизит Австралию, Британию и Соединенные Штаты, «создав новое оборонное партнерство и обеспечив рабочие места и процветание», отмечает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+18 841 / сут.
Умерли
195 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+17 039 / сут.
- США, Великобритания и Австралия договорились о новом военном партнерстве
- В США назвали Россию крупнейшей военной угрозой для НАТО
- В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в европейской части России и на Урале
- Семьи погибших в крушении с L-410 получили по миллиону рублей
- Сотрудники ГИБДД заставляют владельцев машин снимать автомобильные шторки
- Запущен Crew Dragon с первым в истории непрофессиональным экипажем
- В России начали блокировать Google Docs
- В КНДР прокомментировали пуск баллистических ракет
- В Минпросвещении не исключили отказ от детдомов в России
- Путин перед выборами в Госдуму призвал россиян к ответственности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru