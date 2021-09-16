В США заявили, что не ищут конфликта с Китаем
16 сентября 202123:16
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не настроены на эскалацию отношений с Китаем. Так Псаки ответила на соответствующий вопрос, комментируя создание военного альянса с Британий и Австралией, пишет РИА Новости.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+19 594 / сут.
Умерли
196 тыс.+794 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+17 326 / сут.
- Умерла экс-рекордсменка мира в беге на 400 метров с барьерами Маргарита Пономарева
- Пентагон: США расширят военное присутствие в Австралии
- «Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» в матче Лиги Европы УЕФА
- В США женщины почти сравнялись с мужчинами по покупкам оружия
- В Национальном автосоюзе посоветовали водителям снять шторки
- Эстония признала российские вакцины
- Визовые центры Ирландии в РФ возобновили прием заявлений на визы
- Более 150 тонн крепкого алкоголя разлилось в Китае при землетрясении
- Контракт на проектирование метро в Нижнем Новгороде заключат до конца года
- Стартовый комплекс для «Союзов-5» создадут на Байконуре
16 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru