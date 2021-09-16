В США заявили, что не ищут конфликта с Китаем

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не настроены на эскалацию отношений с Китаем. Так Псаки ответила на соответствующий вопрос, комментируя создание военного альянса с Британий и Австралией, пишет РИА Новости.

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Фото: en.wikipedia.org/wiki/Jen_Psaki
ТЕГИ:КитайСША
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