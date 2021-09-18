Красивая мина при плохой игре. США и Австралия отреагировали на отзыв французского посла
Коммерческие интересы Франции США, Великобритания и Австралия принесли в жертву из-за политического противостояния Китаю.
Австралия сожалеет о решении Франции отозвать своего посла для консультаций. Об этом заявил глава австралийского МИД Марис Пейн.
Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж отзовет для консультаций послов в США и Австралии из-за подписания соглашения о создании альянса AUUKUS.
В четверг стало известно, что Австралия, Великобритания и США договорились о создании нового партнерства в области обороны и безопасности. Альянс AUUKUS призван «защищать и отстаивать общие интересы» государств в Индо-Тихоокеанском регионе.
В результате создания нового альянса Франция лишилась контракта с Австралией на поставку 12 подлодок. Для Парижа это был крупнейший заказ в истории с объемом сделки в 56 млрд евро. При этом Австралия пошла на новое деловое соглашение с США и Великобританией, отмечает НТВ.
«Это действительно удар в спину. Мы установили с Австралией доверительные отношения. Это доверие подорвано. И сегодня я в гневе в связи с разрывом этого контракта. Я очень зол, и что меня также беспокоит, так это поведение американцев. Потому что это одностороннее, резкое, непредсказуемое решение очень похоже на то, что делал мистер Трамп», - заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
США и Великобритания намерены предоставить Австралии технологии строительства атомных подводных лодок. Их частично создадут на верфях Аделаиды. Австралия готова вложить в проект около 66 млрд долларов. Цель – получить подлодки в 2036 году. В целом в рамках сделки Канберра намерена построить восемь АПРК, пишет «Коммерсантъ».
«Выбирать придется между британским типом Astute и американским Virginia. Наиболее вероятен выбор американского проекта. Ключевой задачей этих лодок будет борьба с растущим атомным подводным флотом Китая»,— считает эксперт Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН и Российского совета по международным делам (РСМД) Илья Крамник.
В этих условиях противоречия с Францией невыгодны Соединенным Штатам. В Вашингтоне поддержали позицию Парижа в скандале с альянсом AUKUS и отказом Канберры от покупки неатомных подлодок Barracuda от консорциума Thales/DCNS (Франция).
«Мы поддерживаем тесный контакт с нашими французскими союзниками. Мы понимаем их позицию и знаем о планах отозвать посла <...> в Париж для консультаций. Франция — жизненно важный партнер и старейший союзник, мы придаем самое большое значение нашим отношениям», — цитирует Газета.ru представителя внешнеполитического ведомства США Неда Прайса.
Министерство иностранных дел Франции расценивает решение Австралии как «ударом в спину». Париж рассчитывает получить пояснения от Австралии и США. Вместо этого представители стран демонстрируют сожаление и надежды на урегулирование ситуации, отмечает ТВЦ.
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