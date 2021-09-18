Красивая мина при плохой игре. США и Австралия отреагировали на отзыв французского посла

В четверг стало известно, что Австралия, Великобритания и США договорились о создании нового партнерства в области обороны и безопасности. Альянс AUUKUS призван «защищать и отстаивать общие интересы» государств в Индо-Тихоокеанском регионе.

В результате создания нового альянса Франция лишилась контракта с Австралией на поставку 12 подлодок. Для Парижа это был крупнейший заказ в истории с объемом сделки в 56 млрд евро. При этом Австралия пошла на новое деловое соглашение с США и Великобританией, отмечает НТВ.

«Это действительно удар в спину. Мы установили с Австралией доверительные отношения. Это доверие подорвано. И сегодня я в гневе в связи с разрывом этого контракта. Я очень зол, и что меня также беспокоит, так это поведение американцев. Потому что это одностороннее, резкое, непредсказуемое решение очень похоже на то, что делал мистер Трамп», - заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.