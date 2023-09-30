«Не доверять властям Азербайджана»? Политологи поспорили о капитуляции Нагорного Карабаха
Возвращение азербайджанцев в Нагорный Карабах и отъезд оттуда армян на фоне мирных заявлений официального Баку свидетельствуют о больших аппетитах Азербайджана и Турции и признаках глобального передела мира, считают политологи.
Более 2 тысяч азербайджанских вынужденных переселенцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на 2-м Национальном градостроительном форуме в Зангилане. По словам Алиева, к концу 2023 года в Карабах вернутся 5,5 тысячи человек.
Азербайджан также готов обеспечить все права армян в Нагорном Карабахе, сказал в обращении к нации президент республики Ильхам Алиев.
Глава государства заявил, что Баку будет соблюдать культурные, религиозные и образовательные права армян. Также он пообещал оставить возможность проведения муниципальных выборов в регионе.
При этом государственная пограничная служба Азербайджана подтвердила задержание бывшего госминистра Нагорного Карабаха (НКР) Рубена Варданяна. Ведомство опубликовало фотографию задержанного политика и уточнило, что мужчина был задержан при попытке выехать в Армению через ППП «Лачин». Варданян был доставлен в Баку. Меликян обвинил азербайджанского президента Ильхама Алиева в том, что тот не держит свое слово.
Задержание бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна можно считать в первую очередь выпадом в сторону России, заявил глава Центра политических и правовых исследований в Ереване Джонни Меликян в беседе с НСН.
«Это выпад в сторону России, потому что все сводилось к тому, что Варданян якобы человек Москвы. Алиев говорил при этом, что никого трогать не будут, он давал гарантии. Он показал, что свое слово не держит. Это показатель того, что власти Баку избирательны. Никто не может доверять властям Азербайджана, если вдруг решит покинуть Карабах и выехать в Армению. Они не готовы «интегрировать» армян Нагорного Карабаха. Это первая ласточка, но не последняя, связанная с деятелями Карабаха», - сказал он.
Бывший депутат Нацсобрания Армении Арман Абовян в эфире НСН отметил, что угроза оккупации нависла уже непосредственно над Арменией.
«Турция и Азербайджан неоднократно заявляли, что будут добиваться всеми возможными и невозможными способами открытия Зангезурского коридора и аннексии юга Армении. Именно это и является конечной целью, которую без Нагорного Карабаха реализовать было невозможно. Это нужно Турции и Азербайджану, чтобы сформировать общую сухопутную границу, а впоследствии осуществить экспансию на Среднюю Азию и перекинуть зоны нестабильности на российский Северный Кавказ. Происходит глобальный передел мира», — заявил экс-депутат.
Нагорный Карабах 20 сентября капитулировал перед Азербайджаном. Президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян в четверг подписал указ о прекращении существования непризнанной республики с 1 января 2024 года. Согласно документу, до конца года будут распущены все государственные учреждения, отмечает «Радиоточка НСН».
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