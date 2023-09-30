«Не доверять властям Азербайджана»? Политологи поспорили о капитуляции Нагорного Карабаха

Азербайджан также готов обеспечить все права армян в Нагорном Карабахе, сказал в обращении к нации президент республики Ильхам Алиев.

Глава государства заявил, что Баку будет соблюдать культурные, религиозные и образовательные права армян. Также он пообещал оставить возможность проведения муниципальных выборов в регионе.

При этом государственная пограничная служба Азербайджана подтвердила задержание бывшего госминистра Нагорного Карабаха (НКР) Рубена Варданяна. Ведомство опубликовало фотографию задержанного политика и уточнило, что мужчина был задержан при попытке выехать в Армению через ППП «Лачин». Варданян был доставлен в Баку. Меликян обвинил азербайджанского президента Ильхама Алиева в том, что тот не держит свое слово.