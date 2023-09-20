Алиев пообещал обеспечить все права жителей Карабаха
Азербайджан готов обеспечить все права армян в Нагорном Карабахе, сказал в обращении к нации президент республики Ильхам Алиев.
Глава государства заявил, что Баку будет соблюдать культурные, религиозные и образовательные права армян. Также он пообещал оставить возможность проведения муниципальных выборов в регионе.
Алиев уточнил, что позицию Баку доведут до армян Карабаха на встрече в городе Евлах, которая запланирована на 21 сентября.
Нагорный Карабах в среду капитулировал перед Азербайджаном. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль не видит оснований для этнических чисток в регионе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru