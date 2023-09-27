«Первая ласточка»: Задержание Варданяна назвали выпадом в сторону России

«Это выпад в сторону России, потому что все сводилось к тому, что Варданян якобы человек Москвы. Алиев говорил при этом, что никого трогать не будут, он давал гарантии. Он показал, что свое слово не держит. Это показатель того, что власти Баку избирательны. Никто не может доверять властям Азербайджана, если вдруг решит покинуть Карабах и выехать в Армению. Они не готовы «интегрировать» армян Нагорного Карабаха. Это первая ласточка, но не последняя, связанная с деятелями Карабаха», - сказал он.

По его словам, МИД Армении уже отправил заявку в Европейский суд по правам человека для защиты Варданяна.

«Что касается Варданяна, МИД Армении будет заниматься его вопросом, была заявка в Европейский суд по правам человека. Во многом все зависит от адекватности восприятия ситуации в Баку. Они считают, что могут задерживать, кого им хочется. Это говорит о том, что в регионе ничего не успокоилось. Важно, чтобы в Баку пошли на конструктивные шаги», - заключил собеседник НСН.

Бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна в Баку ждет следствие и суд, он обвиняется в серьезных уголовных преступлениях, заявил азербайджанский политолог Тофик Аббасов в интервью «Радиоточке НСН».

