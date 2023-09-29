Ереван подал иск в суд ООН против Баку по делу о расовой дискриминации
Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН в Гааге, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на заявление суда.
Ереван обвинил Баку в расовой дискриминации в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе. Армения попросила суд принять временные меры в отношении Баку для защиты прав жителей непризнанной республики.
Министерство иностранных дел Азербайджана в пятницу анонсировало визит миссии ООН в Нагорный Карабах. Сотрудникам организации покажут процесс восстановления инфраструктуры, конфискованное оружие и снаряды.
Президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru