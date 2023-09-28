Советник главы Карабаха Бабаян решил сдаться Азербайджану
28 сентября 202310:22
Находящийся в черном списке Азербайджана советник президента Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян заявил, что решил сдаться Баку для последующего расследования. Об этом он написал в своих социальных сетях.
Он объявил, что в четверг, 28 сентября, он поедет из Степанакерта в Шуши.
«Моя неявка или, хуже того, побег нанесет серьезнейший вред нашему многострадальному народу, многим людям, а этого я, как честный человек, труженик, патриот и христианин, допустить не могу», - написал Бабаян.
Ранее президент непризнанного Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому республика прекратит свое существование с 1 января 2024 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru