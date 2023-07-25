«Расчленение Армении»: Пашинян «умывает руки» в вопросе Нагорного Карабаха
Экс-депутат Нацсобрания Армении Арман Абовян заявил НСН, что Пашинян пытается оправдаться в глазах людей, но у него не выходит.
Армения официально «умывает руки» и предлагает Нагорному Карабаху разбираться с Азербайджаном самостоятельно, рассказал НСН экс-депутат Нацсобрания Армении Арман Абовян.
Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что жители Нагорного Карабаха вправе сами решать вопросы, связанные с их будущим. По его мнению, Армения не может выступать от имени Нагорного Карабаха, а безопасность народа Нагорного Карабаха должна обсуждаться в формате диалога Баку-Степанакерт. Абовян считает, что это заявление говорит о том, что «Армения умывает руки».
«Это всего лишь попытка обосновать согласие Армении на уничтожение Арцаха. Что говорит Пашинян? Что Армения умывает руки, сами разбирайтесь. Конечно, это смертный приговор. Его большой поток слов должен оправдать не только уничтожение Арцаха, но и расчленение Армении. Это взаимосвязанные процессы. Это попытка оправдаться в глазах людей», - отметил он.
При этом Абовян напомнил о неизменной позиции Нагорного Карабаха, который не собирается входить в состав Азербайджана.
«Но власти Армении забывают, что территория Армении оккупирована, государственная доктрина Азербайджана подразумевает уничтожение Армении, по сути. Пока Арцах стоит, не готов пойти на самоубийство. Арутюнян (глава непризнанной НКР) говорит, что Арцах ни при каких условиях не будет в составе Азербайджана. Азербайджан не скрывает своих намерений, связанных с депортацией граждан», - заключил он.
Ранее глава Центра политических и правовых исследований в Ереване Джонни Меликян заявил «Радиоточке НСН», что Алиев рискует испортить отношения с Россией, если не будет соблюдать договоренности по Нагорному Карабаху.
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