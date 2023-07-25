«Расчленение Армении»: Пашинян «умывает руки» в вопросе Нагорного Карабаха

«Это всего лишь попытка обосновать согласие Армении на уничтожение Арцаха. Что говорит Пашинян? Что Армения умывает руки, сами разбирайтесь. Конечно, это смертный приговор. Его большой поток слов должен оправдать не только уничтожение Арцаха, но и расчленение Армении. Это взаимосвязанные процессы. Это попытка оправдаться в глазах людей», - отметил он.

При этом Абовян напомнил о неизменной позиции Нагорного Карабаха, который не собирается входить в состав Азербайджана.

«Но власти Армении забывают, что территория Армении оккупирована, государственная доктрина Азербайджана подразумевает уничтожение Армении, по сути. Пока Арцах стоит, не готов пойти на самоубийство. Арутюнян (глава непризнанной НКР) говорит, что Арцах ни при каких условиях не будет в составе Азербайджана. Азербайджан не скрывает своих намерений, связанных с депортацией граждан», - заключил он.

Ранее глава Центра политических и правовых исследований в Ереване Джонни Меликян заявил «Радиоточке НСН», что Алиев рискует испортить отношения с Россией, если не будет соблюдать договоренности по Нагорному Карабаху.

