«Изучить целесообразность»: Песков объяснил слова Путина о ядерных испытаниях

Говоря о ядерных испытаниях президент РФ Владимир Путин не имел ввиду непосредственную подготовку к ним. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Белоусов заявил о целесообразности старта подготовки к ядерным испытаниям

По его словам, на совещании с членами Совета безопасности РФ Путин «не давал поручения приступить к подготовке испытания».

«Президент поручил проработать вопрос о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям», - заключил представитель Кремля.

Ранее Путин поручил собрать дополнительную информацию и внести согласованные предложения «о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерные ИспытанияВладимир ПутинДмитрий Песков

