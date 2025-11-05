«Изучить целесообразность»: Песков объяснил слова Путина о ядерных испытаниях
Говоря о ядерных испытаниях президент РФ Владимир Путин не имел ввиду непосредственную подготовку к ним. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, на совещании с членами Совета безопасности РФ Путин «не давал поручения приступить к подготовке испытания».
«Президент поручил проработать вопрос о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям», - заключил представитель Кремля.
Ранее Путин поручил собрать дополнительную информацию и внести согласованные предложения «о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
