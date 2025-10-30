Бедный родственник: В России оценили ядерный потенциал США после угроз Трампа
Для проведения ядерных испытаний боезарядов США может потребоваться до полугода, и то лишних средств в военной сфере у них нет, заявил НСН Дмитрий Стефанович.
Заявление главы США Дональда Трампа об испытаниях ядерного оружия касаются, скорее всего, испытаний средств его доставки, а не самого ядерного оружия. Об этом НСН рассказал научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.
Накануне президент США Дональд Трамп поручил начать испытания ядерного оружия наравне с другими странами. Свой пост в Truth Social он опубликовал через несколько дней после того, как президент РФ Владимир Путин сообщил об успешном испытании ракеты с ядерной установкой «Буревестник». При этом Трамп отметил, что США имеет больше ядерного оружия, «чем какая-либо другая страна» благодаря его модернизации в период президентского срока Трампа. Стефанович раскрыл, что задумал Трамп.
«Ядерная гонка началась задолго до «Буревестника». Все это ведет к известной доле эскалации. Скорее всего, речь идет об испытании средств доставки ядерного оружия, а не о самих испытаниях. Между Россией и США по большому счету паритет в этом вопросе. У нас вооружение чуть более современное, потому что у американцев все 90-е и 2000-е ядерно-оружейный комплекс жил в положении бедного родственника. А мы продолжали его развивать. Однако у США явное преимущество в части дальней авиации, тяжелых бомбардировщиков, тем более у них есть возможность их передового базирования. Американские подводные лодки и баллистические ракеты на них также весьма совершенные», - рассказал он.
По словам Стефановича, соответствующие испытания не проводятся в два дня, на них у США может уйти до полугода.
«Для проведения ядерных испытаний боезарядов им может потребоваться от нескольких месяцев до полугода. У них были соответствующие указания в подготовке полигонов, впрочем, как и у нас. Ну и, кстати, при подписании, а в российском случае даже при ратификации договора о полном всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) была оговорка, что полигоны должны держать в готовности к испытаниям. И этим занимается не Пентагон, а Министерство энергетики и соответствующая администрация по ядерной безопасности», - подытожил он.
Ранее Путин также сообщил, что Россия провела 28 октября испытания подводного безэкипажного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
