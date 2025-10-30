Заявление главы США Дональда Трампа об испытаниях ядерного оружия касаются, скорее всего, испытаний средств его доставки, а не самого ядерного оружия. Об этом НСН рассказал научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

Накануне президент США Дональд Трамп поручил начать испытания ядерного оружия наравне с другими странами. Свой пост в Truth Social он опубликовал через несколько дней после того, как президент РФ Владимир Путин сообщил об успешном испытании ракеты с ядерной установкой «Буревестник». При этом Трамп отметил, что США имеет больше ядерного оружия, «чем какая-либо другая страна» благодаря его модернизации в период президентского срока Трампа. Стефанович раскрыл, что задумал Трамп.