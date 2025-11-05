Президент добавил, что в «Буревестники» и «Посейдоне» используются только отечественные материалы.

«Благодаря широкой кооперации создана настоящая сокровищница новых материалов, технологий, беспилотных, программных и цифровых решений, элементов компонентной базы», - сказал он, отметив, что подобранные технологии теперь могут использоваться также в малой ядерной энергетике и в освоении космоса, при создании мощных компьютеров и систем связи.

Более того, Путин уточнил, что небольшие габариты «Буревестника» и «Посейдона» делают возможным их применение в создании источников энергии для добычи полезных ископаемых, в том числе на Арктическом шельфе.

Путин заявил, что в зоне испытаний крылатой ракеты «Буревестник» 21 октября находился разведывательный корабль Североатлантического альянса.

По словам главы государства, Москва не мешала его работе. «Пусть посмотрят», — указал российский лидер. Путин предположил, что присутствие корабля на испытаниях помогло западным специалистам убедиться в высокой точности ракеты «Буревестник».

В своем выступлении глава государства также заявил о начале серийного производства ракетного комплекса «Орешник». Он выделил создание и постановку на боевое дежурство новейшего ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард». По словам Путина, системы с ракетой «Сармат» будут поставлены на боевое дежурство в 2026 году.

БУРЕВЕСТНИК: ДОВЕДЕТ ДО ИСТЕРИКИ

О том, что испытания крылатой ракеты «Буревестник» завершены, президент сообщил 26 октября.

Сообщалось, что «Буревестник» — это крылатая ракета неограниченной дальности, получившая имя от морской птицы средней величины. Это оружие может преодолеть любую противовоздушную оборону вероятного противника и по приказу точно спикировать. Крылатая ракета обладает большой дальностью, может переносить ядерный заряд и обходить системы противовоздушной обороны, достигая целей с огромной скоростью.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту, что во время испытаний крылатая ракета с ядерным двигателем пролетела 14 тысяч километров.

Новая российская ракета «Буревестник» уникальна своей неограниченной автономностью и способностью обходить любые существующие системы ПВО, ее применение вызовет панику среди стран НАТО. Об этом НСН заявил экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.