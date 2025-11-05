Доведут до истерики? Путин раскрыл нюансы ядерных «Буревестника» и «Посейдона»
Владимир Путин наградил разработчиков «Буревестника» и «Посейдона», назвав создание этого вооружения историческим моментом. Он также сообщил о наблюдении корабля НАТО за испытаниями «Буревестника».
Президент России Владимир Путин наградил разработчиков крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон».
Глава государства подчеркнул, что эти отечественные разработки обеспечат стратегический паритет на весь XXI век.
«Результат, которого вы добились, имеет, без преувеличения, историческое значение для нашего народа, для обеспечения безопасности и стратегического паритета на десятилетия вперёд, можно смело сказать на весь ХХI век», - обратился он к создателям, которые были представлены к госнаградам.
Президент добавил, что в «Буревестники» и «Посейдоне» используются только отечественные материалы.
«Благодаря широкой кооперации создана настоящая сокровищница новых материалов, технологий, беспилотных, программных и цифровых решений, элементов компонентной базы», - сказал он, отметив, что подобранные технологии теперь могут использоваться также в малой ядерной энергетике и в освоении космоса, при создании мощных компьютеров и систем связи.
Более того, Путин уточнил, что небольшие габариты «Буревестника» и «Посейдона» делают возможным их применение в создании источников энергии для добычи полезных ископаемых, в том числе на Арктическом шельфе.
Путин заявил, что в зоне испытаний крылатой ракеты «Буревестник» 21 октября находился разведывательный корабль Североатлантического альянса.
По словам главы государства, Москва не мешала его работе. «Пусть посмотрят», — указал российский лидер. Путин предположил, что присутствие корабля на испытаниях помогло западным специалистам убедиться в высокой точности ракеты «Буревестник».
В своем выступлении глава государства также заявил о начале серийного производства ракетного комплекса «Орешник». Он выделил создание и постановку на боевое дежурство новейшего ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард». По словам Путина, системы с ракетой «Сармат» будут поставлены на боевое дежурство в 2026 году.
БУРЕВЕСТНИК: ДОВЕДЕТ ДО ИСТЕРИКИ
О том, что испытания крылатой ракеты «Буревестник» завершены, президент сообщил 26 октября.
Сообщалось, что «Буревестник» — это крылатая ракета неограниченной дальности, получившая имя от морской птицы средней величины. Это оружие может преодолеть любую противовоздушную оборону вероятного противника и по приказу точно спикировать. Крылатая ракета обладает большой дальностью, может переносить ядерный заряд и обходить системы противовоздушной обороны, достигая целей с огромной скоростью.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту, что во время испытаний крылатая ракета с ядерным двигателем пролетела 14 тысяч километров.
Новая российская ракета «Буревестник» уникальна своей неограниченной автономностью и способностью обходить любые существующие системы ПВО, ее применение вызовет панику среди стран НАТО. Об этом НСН заявил экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.
«“Буревестник” — уникальное оружие, не имеющее аналогов в мире. Во-первых, оно уникально своей неограниченной автономностью, может находиться на орбите столько, сколько надо. Использовать ракету можно в самый нужный момент для высшего военно-политического руководства. Во-вторых, у “Буревестника” ядерные двигатели, благодаря им как раз удалось достичь такой автономности. На испытаниях она показала уникальные результаты — за 15 часов она преодолела 14 тысяч километров. На земном шаре нет ни одной точки, куда “Буревестник” не смог бы долететь», - пояснил он.
Собеседник НСН добавил, что оснащение российской армии ракетами «Буревестник» вызовет истерику у западных элит.
«На Западе еще не совсем осознали, что это такое. Это переворот, который равносилен переходу от лука к огнестрельному оружию», — заключил он.
Президент США Дональд Трамп уже поручил начать испытания ядерного оружия наравне с другими странами. Свой пост в Truth Social он опубликовал через несколько дней после того, как президент РФ Владимир Путин сообщил об успешном испытании ракеты с ядерной установкой «Буревестник».
Для проведения ядерных испытаний боезарядов США может потребоваться до полугода, и то лишних средств в военной сфере у них нет, завил НСН научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.
«Между Россией и США по большому счету паритет в этом вопросе. У нас вооружение чуть более современное, потому что у американцев все 90-е и 2000-е ядерно-оружейный комплекс жил в положении бедного родственника. А мы продолжали его развивать. Однако у США явное преимущество в части дальней авиации, тяжелых бомбардировщиков, тем более у них есть возможность их передового базирования. Американские подводные лодки и баллистические ракеты на них также весьма совершенные», - рассказал он.
ПОСЕЙДОН: КОЛОССАЛЬНОЕ ЦУНАМИ
Россия провела испытания подводного безэкипажного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой 28 октября. Об этом сообщил лично глава государства. Владимир Путин уточнил, что скорость «Посейдона» кратно превышает скорость всех современных надводных кораблей.
В ходе визита в Центральный военный клинический госпиталь имени П.В.Мандрыка Минобороны, он указал, что мощность «Посейдона» существенно выше мощности самой перспективной российской межконтинентальной ракеты «Сармат».
«Такого в мире нет», - подчеркнул глава государства.
Российский лидер добавил, что при испытаниях «Посейдона» удалось запустить атомную энергетическую установку, на которой он «прошёл определенное количество времени».
Испытания подводного безэкипажного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой вызвали нешуточную обеспокоенность в странах Запада. Особенно после очередного заявления зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в соцсети X, где он назвал «Посейдон» оружием «Судного дня», а в ответ на предложение пользователя использовать Бельгию в качестве полигона испытаний отметил, что тогда она «исчезнет».
Самой громкой реакцией на испытание «Посейдона» стало заявление президента США Дональда Трампа об испытании американского ядерного оружия. Об этом НСН рассказал зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Давно говорили, что «Посейдон» может вызвать колоссальное цунами, это управляемая глубоководная торпеда может двигаться с большой скоростью на больших глубинах, и против нее нет защиты. Поэтому это, конечно, составляет определенную угрозу», - рассказал Чепа.
По словам депутата, испытание «Посейдона» точно охладит пыл некоторых европейских лидеров.
«Конечно, должно охладить, если они не идиоты. Я не знаю, что они могут сделать. Подчас их действия неадекватны. Не так давно и Венгрия выступила с инициативой создания определенного альянса, который недоволен политикой по Украине. А так мы никому не угрожаем. Мы ни на кого не собираемся нападать. Мы говорим: «Ребята, подумайте, пожалуйста, прежде чем что-то делать»», - подытожил он.
Российская крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон» вызывают гордость и восхищение атомной отраслью РФ, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
