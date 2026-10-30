Европейские дипломаты обеспокоены признаками сближения Москвы и Сеула и начинают сомневаться в надежности Южной Кореи, как внешнеполитического партнера, пишет Financial Times со ссылкой на представителей европейских стран и экспертов. В качестве поводов для беспокойства называют первый рейс южнокорейского контейнеровоза по Северному морскому пути, а также поставки топлива из Южной Кореи в Россию. Жебин указал на стремление западных стран вмешиваться в отношения третьих стран и мешать их нормальному взаимодействию и сотрудничеству.

«Это проявление общей тенденции западной прессы и политических кругов, которые вместо того, чтобы радоваться, что страны пытаются нормализовать отношения, начать торговлю, экономические обмены, сотрудничество, об этом беспокоятся и хотят, чтобы этого не произошло. Они делают все, чтобы между государствами не существовали нормальные добрососедские отношения, и стремятся "ловить рыбку в мутной воде" во всех конфликтах, разногласиях. И данный пример это доказывает, ведь сделаны очень скромные шаги, вполне нормальные, отвечающие интересам народов России и Республики Корея. Но даже они очень беспокоят Запад, и он пытается при малейших признаках оздоровления отношений между странами "вылить ушат холодной воды" на всю эту ситуацию», — поделился мнением востоковед.

Он отметил, что Сеул понимает необходимость сотрудничества с Россией, однако республика находится под давлением со стороны Запада.

«В Сеуле есть понимание того, что без нормальных отношений с Россией ни ситуация на Корейском полуострове не нормализуется, экономическая ситуация в Южной Корее значительно не улучшится, поскольку Россия была прекрасным рынком для южнокорейского автопрома, южнокорейской электроники и других вещей. И потеря этого рынка в дальнейшем будет еще более болезненно сказываться на состоянии южнокорейской экономики, которая итак подвергается давлению со стороны так называемых "старших" друзей-союзников, которые ужесточают условия для южнокорейской внешнеторговой деятельности. Южная Корея пытается найти способ не разрывать связи с Россией. Они посчитали, что в условиях того, что творится на Ближнем Востоке, Северный морской путь обеспечивает самый короткий и предсказуемо безопасный путь в Европу. А для торговли стабильность и безопасность транспортных путей очень важна. И я думаю, они сдвинулись бы более ускоренными темпами, если бы не сдерживающее влияние их союзников, которые очень ревниво следят за тем, чтобы Южная Корея не вырвалась вперед в налаживании или восстановлении отношений с Россией», — пояснил Жебин.