Скромная дружба: Россия и Южная Корея сближаются вопреки «ревности» Запада
Сеул пытается найти способ не рвать связи с Россией, но при этом следовать курсу «старших» западных союзников, заявил НСН Александр Жебин.
Южная Корея вполне логично пытается найти способы сотрудничать с Россией, так как это выгодно с экономической точки зрения, однако реакция Запада даже на эти весьма скромные шаги демонстрирует, что Европа по-прежнему руководствуется империалистическим подходом к внешней политике, объяснил НСН научный сотрудник центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин.
Европейские дипломаты обеспокоены признаками сближения Москвы и Сеула и начинают сомневаться в надежности Южной Кореи, как внешнеполитического партнера, пишет Financial Times со ссылкой на представителей европейских стран и экспертов. В качестве поводов для беспокойства называют первый рейс южнокорейского контейнеровоза по Северному морскому пути, а также поставки топлива из Южной Кореи в Россию. Жебин указал на стремление западных стран вмешиваться в отношения третьих стран и мешать их нормальному взаимодействию и сотрудничеству.
«Это проявление общей тенденции западной прессы и политических кругов, которые вместо того, чтобы радоваться, что страны пытаются нормализовать отношения, начать торговлю, экономические обмены, сотрудничество, об этом беспокоятся и хотят, чтобы этого не произошло. Они делают все, чтобы между государствами не существовали нормальные добрососедские отношения, и стремятся "ловить рыбку в мутной воде" во всех конфликтах, разногласиях. И данный пример это доказывает, ведь сделаны очень скромные шаги, вполне нормальные, отвечающие интересам народов России и Республики Корея. Но даже они очень беспокоят Запад, и он пытается при малейших признаках оздоровления отношений между странами "вылить ушат холодной воды" на всю эту ситуацию», — поделился мнением востоковед.
Он отметил, что Сеул понимает необходимость сотрудничества с Россией, однако республика находится под давлением со стороны Запада.
«В Сеуле есть понимание того, что без нормальных отношений с Россией ни ситуация на Корейском полуострове не нормализуется, экономическая ситуация в Южной Корее значительно не улучшится, поскольку Россия была прекрасным рынком для южнокорейского автопрома, южнокорейской электроники и других вещей. И потеря этого рынка в дальнейшем будет еще более болезненно сказываться на состоянии южнокорейской экономики, которая итак подвергается давлению со стороны так называемых "старших" друзей-союзников, которые ужесточают условия для южнокорейской внешнеторговой деятельности. Южная Корея пытается найти способ не разрывать связи с Россией. Они посчитали, что в условиях того, что творится на Ближнем Востоке, Северный морской путь обеспечивает самый короткий и предсказуемо безопасный путь в Европу. А для торговли стабильность и безопасность транспортных путей очень важна. И я думаю, они сдвинулись бы более ускоренными темпами, если бы не сдерживающее влияние их союзников, которые очень ревниво следят за тем, чтобы Южная Корея не вырвалась вперед в налаживании или восстановлении отношений с Россией», — пояснил Жебин.
Тем не менее, в политическом плане Сеул все еще часто демонстрирует недружественные шаги под влиянием Запада, хотя в других сферах отмечается более здоровая атмосфера, подчеркнул собеседник НСН.
«У нас очень неплохо идут дела в области культурно-гуманитарных обменов. У нас популярны проявления корейской культуры, кухни, и это способствует более здоровой атмосфере. Но в политических моментах, где Южная Корея вынуждена в гораздо большей степени считаться с позицией своих старших союзников, есть явное отставание и прогресса особенно не предвидится. Так что о сближении говорить рановато, сейчас отношения между Республикой Корея и Россией далеки от нормальных. Но Южная Корея ищет выход из навязанного ей Западом санкционного, ограничительного подхода к отношениям с Россией. Это инициатива исключительно южнокорейской стороны, которая в закрытых беседах нередко намекала и давала понять, что они вынуждены поступать так, как действуют их западные партнеры, от связей с которыми очень сильно зависит состояние экономики Южной Кореи», — пояснил он.
Ранее Александр Жебин объяснял НСН, как дипломатический скандал из-за огласки Киевом факта передачи Сеулу двух северокорейских военнослужащих, попавших в плен ВСУ, осложнил отношения Южной Кореи не только с Украиной, но и Россией и КНДР.
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