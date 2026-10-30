Песков: Заявления Каллас не надо считать знаком
Заявления верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас не следует рассматривать как знаки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет RT.
Представитель Кремля ответил на вопрос, стоит ли считать позитивными слова главы евродипломатии о том, что европейцы устали от украинского конфликта.
«Заявления Каллас не надо вообще считать знаком», — подчеркнул представитель Кремля.
Между тем СМИ назвали Каю Каллас одним из крупнейших разочарований в истории ЕС из-за отсутствия интереса к обсуждению с ней переговоров по Украине.
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