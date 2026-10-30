Песков: Заявления Каллас не надо считать знаком

Представитель Кремля ответил на вопрос, стоит ли считать позитивными слова главы евродипломатии о том, что европейцы устали от украинского конфликта.

«Заявления Каллас не надо вообще считать знаком», — подчеркнул представитель Кремля.

Между тем СМИ назвали Каю Каллас одним из крупнейших разочарований в истории ЕС из-за отсутствия интереса к обсуждению с ней переговоров по Украине.

