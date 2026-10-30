Роспотребнадзор назвал стабильной эпидситуацию по «мышиной лихорадке»
Эпидемиологическая ситуация по геморрагической лихорадке с почечным синдромом, или «мышиной лихорадке», в России стабильна. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.
Ранее СМИ сообщили, что свыше 1,5 тысячи человек в разных регионах обратились к врачам из-за «мышиной лихорадки».
«В настоящее время эпидемиологическая ситуация по ГЛПС в стране стабильная и контролируемая. С начала года вспышек ГЛПС... не зафиксировано. Заболеваемость в 2026 году находится в пределах среднемноголетних значений», - отметили в федеральной службе.
Роспотребнадзор подчеркнул, что в стране проводят комплекс системных мероприятий по профилактике заболевания. Случаи заражения оперативно выявляют благодаря необходимым отечественным тест-системам для диагностики.
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