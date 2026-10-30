ЖКХ и онлайн: Как в Госдуме будут защищать граждан в цифровой среде
Цифровизация сферы ЖКХ — неотъемлемая часть современного управления домами, но она неизбежно привлекает мошенников, сказала в пресс-центре НСН Светлана Разворотнева.
Электронное голосование в доме должно быть таким же простым и понятным, как запись к врачу или просмотр электронного дневника, заявила в пресс-центре НСН первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
«Мы не сможем отказаться от цифровизации только потому, что мошенники действуют в этой сфере — они найдут другие способы обмана. Недавно даже моя коллега по Госдуме рассказала, что ее маме прислали перерасчет по капитальному ремонту, хотя та все исправно платит. Мы с ней проверили: сообщение было отправлено с непонятного адреса. Мне самой почти каждую неделю приходят подобные "перерасчеты". Очень важно, что у нас есть подтвержденные каналы взаимодействия — портал Госуслуг и МФЦ, которому пенсионеры доверяют и который знают, где находится. Необходимо выстраивать надёжные средства защиты. Мы этим занимаемся: сейчас готовимся принять третий антифрод-пакет. Благодаря принимаемым мерам количество случаев мошенничества уже сократилось. Возвращаться в "каменный век" только из‑за того, что существуют мошенники, — не выход. Нужно давать людям возможность просто и быстро голосовать — так же, как они записываются на приём к врачу. У нас уже есть опыт цифровых сервисов, например электронные дневники и другие подобные системы», — сказала собеседница НСН.
Ранее член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин заявил в пресс-центре НСН, что поддельные протоколы собраний, «захват» домов управляющими компаниями и многолетние судебные тяжбы — все это до сих пор остается реальностью для многих собственников жилья.
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