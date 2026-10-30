В Испании произошел мощный взрыв на заводе боеприпасов

Мощный взрыв произошел на заводе боеприпасов в Гранаде в Испании. Об этом сообщает Europa Press.

На западе Азербайджана произошел взрыв на складе боеприпасов

Хлопок прогремел в зоне сжигания отходов.

«Пока сообщений о серьезных травмах не поступало», — отмечает агентство.

Ранее в Болгарии произошел пожар на складах военного завода «Емко», также прогремели взрывы. Никто не пострадал.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
ТЕГИ:ВзрывИспания

Горячие новости

Все новости

партнеры