В Испании произошел мощный взрыв на заводе боеприпасов
30 октября 202612:50
Юлия Савченко
Мощный взрыв произошел на заводе боеприпасов в Гранаде в Испании. Об этом сообщает Europa Press.
Хлопок прогремел в зоне сжигания отходов.
«Пока сообщений о серьезных травмах не поступало», — отмечает агентство.
Ранее в Болгарии произошел пожар на складах военного завода «Емко», также прогремели взрывы. Никто не пострадал.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Поборемся за победу!»: Каменский о возвращении российских хоккеистов
- Губерниев: Российские хоккеисты успешно выступят на международной арене
- Украина ввела санкции против 19 россиян и 10 компаний РФ
- Борьба за душу: Почему ИИ не сможет заменить будущим актерам мастера
- Санкции или блокировка: Чем компаниям грозит закупка зарубежных IT-услуг
- Ушаков заявил о всеобщем стремлении к урегулированию на Украине
- Россиянам рассказали, куда жаловаться на поддельные голоса собрания собственников
- ЖКХ и онлайн: Как в Госдуме будут защищать граждан в цифровой среде
- Скромная дружба: Россия и Южная Корея сближаются вопреки «ревности» Запада
- Песков: Заявления Каллас не надо считать знаком