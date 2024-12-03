СМИ: Исход конфликта вокруг Украины решит разрыв в численности мобилизованных военных

В США полагают, что разрыв численности военнослужащих Украины и России решит исход конфликта между двумя странами, сообщает газета The Washington Post.

ВСУ потеряли на Курском направлении более 32 580 военнослужащих

В долгосрочной перспективе наиболее важным моментом, который определит итог ситуации вокруг Украины, станет разрыв между числом военных, мобилизованных Киевом и Москвой. В настоящее время Вооруженные силы Украины сталкиваются с недостаточно укомплектованными бригадами на первой линии фронта, а также проблемами с мобилизацией.

Высокопоставленный представитель Пентагона преуменьшил угрозу крупномасштабного прорыва на Покровском направлении и объяснил успехи Москвы «достаточно открытой» территорией к югу от Покровска. Отмечается, что украинские чиновники признают трудности в ВСУ.

Ранее на видео попала усыпанная телами военных ВСУ дорога на Покровск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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