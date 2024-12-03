В долгосрочной перспективе наиболее важным моментом, который определит итог ситуации вокруг Украины, станет разрыв между числом военных, мобилизованных Киевом и Москвой. В настоящее время Вооруженные силы Украины сталкиваются с недостаточно укомплектованными бригадами на первой линии фронта, а также проблемами с мобилизацией.

Высокопоставленный представитель Пентагона преуменьшил угрозу крупномасштабного прорыва на Покровском направлении и объяснил успехи Москвы «достаточно открытой» территорией к югу от Покровска. Отмечается, что украинские чиновники признают трудности в ВСУ.

Ранее на видео попала усыпанная телами военных ВСУ дорога на Покровск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

