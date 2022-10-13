Названы «красные линии» для начала войны России против НАТО
Третья мировая война неизбежна, её катализатором станут поставки Киеву натовских ракет большой дальности, отметил в эфире НСН военный аналитик Константин Сивков.
Если страны НАТО поставят Украине ракеты большой дальности и Киев попытается ударить ими по российским объектам, то Россия официально объявит альянс участником конфликта и нанесет ответные удары по его странам, заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в разговоре с НСН.
Накануне заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что прием Украины в НАТО может привести мир к Третьей мировой войне. По его словам, Киев прекрасно это понимает. Сивков отметил, что НАТО не примет Украину в свой состав, однако война между альянсом и Россией будет неизбежна.
«Сейчас Москва не будет обвинять НАТО в участии в военных действиях на Украине. Но если будут поставлены ракеты большой дальности и будут попытки ударов по критически важным объектам России, то будут соответствующие заявления. Заявят о том, что НАТО участвует в боевых действиях и будут приниматься решения. В частности, учитывая, что под видом украинских войск воюет армия НАТО, вполне возможно, что удары будут наноситься по территориям тех стран, из которых есть так называемые добровольцы. Мы стоим на пороге перехода начального этапа Третьей мировой войны. Вопрос только упирается в то, насколько это быстро произойдет», - сказал Сивков.
По его словам, из заявлений США можно сделать вывод, что Вашингтон напрямую предупреждает Москву о том, что в самом ближайшем времени альянс вмешается в конфликт на Украине. При этом Сивков отметил, что уже сейчас можно говорить о том, что на Украине с российской армией воюют «натовские контингенты».
«Никто не собирается принимать Украину в НАТО. Но пресс-секретарь Пентагона Кирби вчера заявил, что вероятность вмешательства США и НАТО в конфликт на Украине очень высока. Попросту говоря, он предупредил о возможном вмешательстве в ближайшее время. Также по данным Подоляки (Юрий – ред. НСН), на Украине сражаются люди, которые не являются этническими украинцами: они говорят на польском, английском и на других языках Европы. Попросту говоря, сейчас воюет не Украина, а натовские контингенты, но пока еще неофициально. Они воюют в виде частных военных компаний, в виде якобы добровольцев, которые получили украинское гражданство и начали действовать от имени украинцев. Мы фактически имеем уже сейчас историю столкновения с армией НАТО», - резюмировал Сивков.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил о высоком риске втягивания США и НАТО в конфликт на Украине. При этом ранее он отмечал, что США не желают эскалации вероятного военного конфликта с Россией на Украине и не собираются отправлять свои войска на украинскую территорию.
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