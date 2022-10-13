Названы «красные линии» для начала войны России против НАТО

Накануне заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что прием Украины в НАТО может привести мир к Третьей мировой войне. По его словам, Киев прекрасно это понимает. Сивков отметил, что НАТО не примет Украину в свой состав, однако война между альянсом и Россией будет неизбежна.

«Сейчас Москва не будет обвинять НАТО в участии в военных действиях на Украине. Но если будут поставлены ракеты большой дальности и будут попытки ударов по критически важным объектам России, то будут соответствующие заявления. Заявят о том, что НАТО участвует в боевых действиях и будут приниматься решения. В частности, учитывая, что под видом украинских войск воюет армия НАТО, вполне возможно, что удары будут наноситься по территориям тех стран, из которых есть так называемые добровольцы. Мы стоим на пороге перехода начального этапа Третьей мировой войны. Вопрос только упирается в то, насколько это быстро произойдет», - сказал Сивков.

По его словам, из заявлений США можно сделать вывод, что Вашингтон напрямую предупреждает Москву о том, что в самом ближайшем времени альянс вмешается в конфликт на Украине. При этом Сивков отметил, что уже сейчас можно говорить о том, что на Украине с российской армией воюют «натовские контингенты».