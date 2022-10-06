Песков: заявление Зеленского означает призыв к началу мировой войны

Заявление Владимира Зеленского о превентивном ударе по России по сути означает призыв к началу мировой войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«На эти высказывания должны обратить внимание все страны мира, особенно США, Великобритания и члены Евросоюза», - подчеркнул он.

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По словам Пескова, Вашингтон и Лондон фактически руководят деятельностью Киева, и поэтому несут ответственность за слова президента Украины.

Ранее Зеленский призвал НАТО нанести превентивный ядерный удар по России, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ВойнаЯдерный УдарВладимир ЗеленскийПесков
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