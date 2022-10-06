Песков: заявление Зеленского означает призыв к началу мировой войны
Заявление Владимира Зеленского о превентивном ударе по России по сути означает призыв к началу мировой войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
«На эти высказывания должны обратить внимание все страны мира, особенно США, Великобритания и члены Евросоюза», - подчеркнул он.
По словам Пескова, Вашингтон и Лондон фактически руководят деятельностью Киева, и поэтому несут ответственность за слова президента Украины.
Ранее Зеленский призвал НАТО нанести превентивный ядерный удар по России, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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