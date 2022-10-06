Песков: заявление Зеленского означает призыв к началу мировой войны

Заявление Владимира Зеленского о превентивном ударе по России по сути означает призыв к началу мировой войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«На эти высказывания должны обратить внимание все страны мира, особенно США, Великобритания и члены Евросоюза», - подчеркнул он.