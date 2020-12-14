Навальный назвал имена своих предполагаемых «отравителей»

Оппозиционер Алексей Навальный выпустил материал по мотивам расследований Bellingcat и Insider, которые, как он уверяет, перепроверили «уважаемые» издания Spiegel и CNN. В нём он назвал имена людей, которые, по его мнению, могут быть причастны к попытке его отравления в Томске.

Как утверждается в материале, одни и те же люди стали летать с Навальным одними и теми же рейсами примерно с 2017 года — после того, как политик заявил о намерении выдвинуться в президенты РФ. Контактные данные и имена этих людей авторы расследования отследили по базам данных, продающимся на чёрных рынках, а потом сопоставили с данными геолокации.

Один из фигурантов списка Навального был прописан с ним в одном доме, потом переселился на Лубянку, а в контактах у других пользователей связи значился как «ФСБ Александр Паняев». Утверждается, что он был фельдшером в воинской части. также упоминаются Алексей Фролов и Иван Спиридонов, настоящие фамилии которых – якобы Александров и Осипов.



Проанализировав связи путешественников, летавших с ним одними и теми же рейсами несколько лет, Навальный пришёл к выводу, что они предположительно связаны с разработчиками «Новичка» и ФСБ.

В конце прошлой недели The Sunday Times написала о попытке повторного отравления российского оппозиционера Алексея Навального боевым ядом «Новичок» в омской больнице. В больнице заявили, что доступ к пациенту был только у медиков и медперсонала. Об этом изданию «Подъем» рассказала пресс-секретарь ведомства Татьяна Шакирова.

Она подчеркнула, что в реанимации с Навальным находились только медработники и его жена – по ее просьбе. «Агентов госбезопасности», упоминавшихся в британском издании, по словам пресс-секретаря, в помещении с Навальным не было.