Трамп считает возможной вскоре новую двустороннюю встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможной вскоре новую встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

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«Это может произойти. У нас состоялся хороший разговор. Это может произойти», - сказал глава Белого дома. По его словам, неприязнь между лидерами России и Украины — главное препятствие для урегулирования конфликта. Американский лидер также не исключил трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским.

Также Трамп выразил уверенность в стремлении президента РФ к урегулированию конфликта вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:РоссияВладимир ПутинСШАДональд Трамп

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