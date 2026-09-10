Трамп считает возможной вскоре новую двустороннюю встречу с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможной вскоре новую встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
«Это может произойти. У нас состоялся хороший разговор. Это может произойти», - сказал глава Белого дома. По его словам, неприязнь между лидерами России и Украины — главное препятствие для урегулирования конфликта. Американский лидер также не исключил трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским.
Также Трамп выразил уверенность в стремлении президента РФ к урегулированию конфликта вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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