Путин объяснил, почему в России не заводят дело по ситуации с Навальным
Президент РФ Владимир Путин заявил, что без материалов уголовное дело по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным завести нельзя.
По словам российского лидера, Прокуратура РФ неоднократно просила зарубежных коллег прислать хотя бы письменное заключение по результатам исследований отравления Навального, передает ТАСС.
Путин добавил, что сейчас по инциденту с Навальным проводится проверка.
Накануне на совещании с членами СПЧ Путин заявил о заинтересованности РФ в прояснении инцидента с Навальным.
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