Путин объяснил, почему в России не заводят дело по ситуации с Навальным

Президент РФ Владимир Путин заявил, что без материалов уголовное дело по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным завести нельзя.

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По словам российского лидера, Прокуратура РФ неоднократно просила зарубежных коллег прислать хотя бы письменное заключение по результатам исследований отравления Навального, передает ТАСС.

Путин добавил, что сейчас по инциденту с Навальным проводится проверка.

Накануне на совещании с членами СПЧ Путин заявил о заинтересованности РФ в прояснении инцидента с Навальным.



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ФОТО: instagram.com/navalny
ТЕГИ:Владимир ПутинАлексей Навальный
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