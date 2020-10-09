«Новичок» или инсулин? Эксперты сошлись в оценке анализов Навального

«Как же я могу не согласиться с Ринком, если он разработчик. Сам принцип бинарного химоружия состоит в том, что все компоненты по отдельности либо вообще не токсичны, либо малотоксичны. И только в момент взрыва происходит реакция, которая может убить целую дивизию», - сказал он.

Никулин также назвал отравление Навального «Новичком» инсценировкой.

«Отравили чем-то несложным. Допустим, от передозировки инсулином человек впадает в кому. Инсулин быстро разлагается и не оставляет следов», - отметил эксперт.

Кроме того, специалист усомнился в доказательствах отравления.

«Как вещество группы «Новичок» оказалось у Навального, мы не знаем, потому что с бутылками были какие-то странные манипуляции. То ли их везли, то ли их на месте нашли. Ни один суд такие доказательства бы не принял. Никаких понятых и судебных следователей не было. Сейчас появились сведения, что вообще эта Мария Певчих никакую бутылку не везла. Это смехотворно», - рассказал Никулин.

В свою очередь, токсиколог Алексей Водовозов рассказал в эфире НСН, почему вещество, следы которого нашли у Навального, не относятся к группе «Новичок».

«Там было некое азотистое соединение, а вещества «Новичка» азот не содержат», - уточнил он.

Ранее Организация по запрещению химического оружия опубликовала доклад по инциденту с отравлением Навального. По данным организации, в биомаркерах Навального обнаружили вещество, аналогичное характеристикам отравляющих веществ группы «Новичок», но ранее не включённое в списки запрещённых.

Ранее главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что причинами произошедшего с Навальным могли стать алкоголь и неправильное питание. Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН отметила, что это может стать причиной комы у определенных людей, но оппозиционер к ним не относится. Психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН в свою очередь напомнила, что политик «занимается физкультурой, бегает» и ведет достаточно здоровый образ жизни.

