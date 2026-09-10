Трамп: Демократы хотят видеть книги Ленина в библиотеках США

«Они хотят, чтобы книги Ленина и Сталина были в каждой библиотеке, чтобы все наши дети читали и изучали их», - отметил глава Белого дома.

Политик указал на марксистскую направленность демократов и их желание «разрушить американский образ жизни». По словам Трампа, если демократы одержат победу на выборах в США, конгресс станет коммунистическим.

Ранее президент США назвал коммунизм главной угрозой для страны со времен мировых войн, пишет 360.ru.

