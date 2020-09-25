«Новичок» для чайников. Химики и силовики поспорили о «смертельном пособии»
Существование пособия по изготовлению «Новичка» вызвало разногласия между химиками и силовиками.
Боевое отравляющее вещество «Новичок» можно изготовить в любой химической лаборатории любой страны мира, заявил разработчик вещества Леонид Ринк. Он пояснил, что книгу о «Новичке» написал эмигрировавший в США доктор химических наук Вил Мирзаянов. По словам Ринка, теперь все террористы знают, как делать «Новичок».
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров выразил большие сомнения по поводу того, что в книге опубликована правдивая информация об изготовлении вещества. По его словам, спецслужбы бы не допустили такого.
«По своему опыту работы в спецслужбах, в частности, в группе «Альфа», я могу сказать, что это очередной фейк. Если бы Мирзоян был главным разработчиком «Новичка», и он опубликовал книгу, в которой указал, как его делать, неужели вы думаете, что наши органы спецслужб не отследили данную ситуацию и не закрыли бы эту, извините, авантюру? Я никогда не поверю, что издавалась книга, в которой написано, как изготовить яд, который может отравить миллионы человек, который каждый может приготовить у себя на газовой плите и в туалете! Это полная чушь! В Америке сделали бы то же самое – засекретили бы всю информацию об этом!», - заявил он.
Однако бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин в эфире НСН подтвердил, что книга все же издавалась, а информация в ней соответствует действительности. Специалист тем не менее уточнил, что приготовить боевой яд в домашних условиях невозможно, для этого потребуется серьезная лаборатория и подготовленные эксперты.
«Это продукт высоких технологий, он требует действительно серьезного лабораторного оборудования, подготовленных специалистов. Но то, что его может изготовить любая страна, это безусловно. Даже Иран произвел и синтезировал некоторые вещества. Я думаю, Ринк обвиняет Мирзоянова в разглашении государственной тайны. Это правильно. На момент публикации книги гриф секретности еще не был снят с этой программы. Мне присылали страницы с формулами из этой книги. Она существует, и это действительно разглашение государственной тайны. Так что гражданина Мирзоянова вполне можно привлечь», - добавил эксперт.
Ранее официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что химикатов под условным названием «Новичок» ни в России, ни в СССР никогда не производилось. Кроме того, она подчеркнула, что риторика западных стран по ситуации вокруг Алексея Навального недопустима, доказательств «российского следа» в этом деле нет и быть не может.
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