«Новичок» для чайников. Химики и силовики поспорили о «смертельном пособии»

Боевое отравляющее вещество «Новичок» можно изготовить в любой химической лаборатории любой страны мира, заявил разработчик вещества Леонид Ринк. Он пояснил, что книгу о «Новичке» написал эмигрировавший в США доктор химических наук Вил Мирзаянов. По словам Ринка, теперь все террористы знают, как делать «Новичок».

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров выразил большие сомнения по поводу того, что в книге опубликована правдивая информация об изготовлении вещества. По его словам, спецслужбы бы не допустили такого.

«По своему опыту работы в спецслужбах, в частности, в группе «Альфа», я могу сказать, что это очередной фейк. Если бы Мирзоян был главным разработчиком «Новичка», и он опубликовал книгу, в которой указал, как его делать, неужели вы думаете, что наши органы спецслужб не отследили данную ситуацию и не закрыли бы эту, извините, авантюру? Я никогда не поверю, что издавалась книга, в которой написано, как изготовить яд, который может отравить миллионы человек, который каждый может приготовить у себя на газовой плите и в туалете! Это полная чушь! В Америке сделали бы то же самое – засекретили бы всю информацию об этом!», - заявил он.