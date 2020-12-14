Кремль прокомментировал сообщения о повторной попытке отравления Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сообщения западных СМИ о повторной попытке российских спецслужб отравить оппозиционера Алексея Навального «чушью». Об этом пишет «Интерфакс».

Речь идет о публикации издания The Sunday Times, которое со ссылкой на анонимные источники в немецких спецслужбах заявило, что Навального пытались отравить после того, как он попал в тяжелом состоянии Омске. По версии журналистов сотрудники российских спецслужб организовали совещательную комнату в кабинете главного врача.

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Песков назвал издание «воскресным чтивом в халате» и добавил, что опубликованный материал можно охарактеризовать английским словом bullshit. От дальнейших комментариев пресс-секретарь президента отказался.



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ФОТО: instagram.com/navalny
ТЕГИ:КремльПесковОтравлениеАлексей Навальный
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