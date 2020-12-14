Кремль прокомментировал сообщения о повторной попытке отравления Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сообщения западных СМИ о повторной попытке российских спецслужб отравить оппозиционера Алексея Навального «чушью». Об этом пишет «Интерфакс».

Речь идет о публикации издания The Sunday Times, которое со ссылкой на анонимные источники в немецких спецслужбах заявило, что Навального пытались отравить после того, как он попал в тяжелом состоянии Омске. По версии журналистов сотрудники российских спецслужб организовали совещательную комнату в кабинете главного врача.