Кремль прокомментировал сообщения о повторной попытке отравления Навального
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сообщения западных СМИ о повторной попытке российских спецслужб отравить оппозиционера Алексея Навального «чушью». Об этом пишет «Интерфакс».
Речь идет о публикации издания The Sunday Times, которое со ссылкой на анонимные источники в немецких спецслужбах заявило, что Навального пытались отравить после того, как он попал в тяжелом состоянии Омске. По версии журналистов сотрудники российских спецслужб организовали совещательную комнату в кабинете главного врача.
Песков назвал издание «воскресным чтивом в халате» и добавил, что опубликованный материал можно охарактеризовать английским словом bullshit. От дальнейших комментариев пресс-секретарь президента отказался.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,7 млн+55 408 / сут.
Умерли
47 391+938 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+38 839 / сут.
- Германия вводит самый жесткий локдаун за всю историю страны
- РФ одновременно введет квоту на экспорт зерна и пошлину на пшеницу
- ЛДПР вновь переизбрала Жириновского лидером партии
- Песков прокомментировал слова Путина о заказчиках убийства Немцова
- Песков отверг обвинения США в причастности российских хакеров к компьютерным атакам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru